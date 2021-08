Ce nouveau film de braquage de banque explose sur Netflix plus rapidement que prévu • .

Encore une fois, un nouveau film qui vient d’être ajouté à Netflix est passé directement au sommet de la liste des 10 meilleurs films du streamer. Bumping, entre autres titres, The Losers – le thriller d’action oublié de 2010 mettant en vedette quelques futurs acteurs de Marvel. Ce nouveau film, quant à lui, est The Vault, dirigé par Freddie Highmore et Famke Janssen. Son histoire met en scène un groupe de voleurs qui organisent un casse à haut risque et à enjeux élevés.

Highmore joue un ingénieur qui est encordé dans le groupe de voleurs prévoyant de pénétrer dans la forteresse prétendument impénétrable sous la Banque d’Espagne. Le plan est de voler un trésor perdu légendaire pendant que le reste du pays est distrait par la finale de la Coupe du monde espagnole.

Nouveau film The Vault, maintenant en streaming sur Netflix

Voici la description officielle de Netflix pour ce film d’environ 2 heures. “Un ingénieur de génie et son équipe de voleurs amateurs préparent un plan pour s’emparer d’un trésor perdu légendaire caché dans une forteresse sous la Banque d’Espagne.” Est-ce juste moi, au fait, ou est-ce que quelqu’un d’autre en tire des vibrations de Money Heist? Un groupe de voleurs dans les deux, vérifiez. Un seul planificateur individuel au centre des deux, vérifiez. Et alors que celui-ci cible la Banque d’Espagne, les voleurs de la première saison de la série à succès de Netflix Money Heist ont fait irruption dans la Monnaie royale d’Espagne pour exécuter leur plan.

Netflix a ajouté The Vault peu de temps après qu’un autre spectacle du même genre ait rejoint la bibliothèque. Ce serait Heist, une nouvelle série documentaire sur le vrai crime disponible maintenant sur le streamer.

Top 10

Alors que The Vault a immédiatement atteint la première place du classement des 10 meilleurs films de Netflix, ce n’est en fait pas le contenu global le plus populaire sur Netflix pour le moment.

Netflix maintient des listes de Top 10 distinctes pour les films et la télévision. Ainsi qu’une liste qui combine tout dans un autre classement du Top 10. Sur cette troisième liste des 10 meilleurs, The Vault arrive à la troisième place. Il est battu sur cette liste par deux émissions de télévision – l’une originale de Netflix (Outer Banks) et l’autre une émission tierce de la CW (All American).

La deuxième saison d’Outer Banks est tombée sur Netflix le vendredi 30 juillet. Netflix la décrit comme une histoire de passage à l’âge adulte. Celui qui, spécifiquement, suit les Pogues et reprend les choses après l’évasion proche de la mort de John B et Sarah, maintenant en fuite contre des forces infâmes et meurtrières. “Les nouveaux amis amènent également de nouveaux ennemis alors qu’ils sont de retour sur la piste de l’or, tandis que les enjeux pour Kiara, Pope et JJ s’intensifient rapidement à la maison.”

Voici la liste complète des 10 meilleurs qui comprend à la fois des séries télévisées et des films :

Banques extérieures

Tous américains

La voûte

Les perdants

Des projets OVNI top secrets déclassifiés

CoComelon

L’amour est aveugle : après l’autel

Rivière vierge

Resort à l’amour

Le flash

