Ce nouveau film d’horreur HBO Max fait parler tout le monde • .

Les films d’horreur ont été particulièrement demandés cette année, car Netflix ne cesse de le rappeler aux téléspectateurs. Un grand nombre de ses sorties les plus récentes et les plus buzzy sont dans le genre de l’horreur, y compris des titres comme A Classic Horror Story, la trilogie Fear Street et le prochain Midnight Mass. Dans le même ordre d’idées, HBO Max abrite actuellement une nouvelle version d’horreur qui est terminée bien avec les critiques jusqu’à présent. Le titre est Malignant, qui est également à l’affiche en ce moment, et pour ne pas sembler trop mélodramatique – mais ce film est complètement et terrifiant.

Malignant est en salles et en streaming sur HBO Max

“Le réalisateur James Wan, architecte de l’univers The Conjuring, Insidious et Saw, revient à ses racines d’horreur d’origine avec Malignant”, explique HBO Max dans son synopsis du film. Il met en vedette Annabelle Wallis dans le rôle de Madison, qui “est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres, et son tourment s’aggrave lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont des réalités vraiment terrifiantes”.

Nous ne vous gâcherons pas les surprises ici, bien sûr. Mais ce film a déjà été cité pour avoir la fin la plus folle de tous les films d’horreur en 2021. Et, comme nous l’avons noté ci-dessus, les critiques semblent approuver. Jusqu’à présent, sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, Malignant affiche un score de 78% de critiques, basé sur 98 critiques. Comme celui de The AV Club, qui conclut : “Il n’y a aucun moyen de regarder ce suivi dérangé et de ne pas conclure que Wan est de retour à sa place.”

Il n’y a rien à cacher. #MalignantMovie est arrivé. pic.twitter.com/JHSctj8Jtd – HBO Max (@hbomax) 10 septembre 2021

La fenêtre de diffusion en continu du film sur HBO Max coïncide avec une sortie en salles – cette dernière ne commençant pas bien. C’est parce que le film aurait affiché un box-office national le week-end d’ouverture de seulement 5,57 millions de dollars. Certes, le manque de marketing n’a sans doute pas aidé la situation. Mais, néanmoins, ce numéro a étiqueté le film dans certains points de vente comme, sans jeu de mots, mort à l’arrivée.

Réaction

Il est difficile de parler de ce film sans gâcher la tournure exagérée que Wan tente de réaliser. Mais, pour moi, cette introduction à une critique sur Malignant d’Esquire frappe vraiment ce clou sur la tête. « Les trente dernières minutes de Malignant, vous l’avez peut-être entendu, sont (explétives) dingues… Surfant sur une vague de ridicule qui crescendos juste au bon moment, c’est un mash-up sanglant et gonzo qui chevauche différentes lignes avec aplomb : entre sérieux et camp; hommage et arnaque; et la nouveauté et la dérivation de patchwork.

En attendant, voici un échantillon de certaines des réactions des médias sociaux au film. Cela inclut les réactions de personnes qui l’ont aimé, qui l’ont apprécié et qui n’avaient clairement aucune idée de ce qui se passait. Si vous souhaitez également le voir à la maison, vous pouvez le faire avec un abonnement HBO Max, auquel vous pouvez vous inscrire ici.

Je ne peux pas dire ce qui se passe dans ce film Malignant. L’un des problèmes avec un abonnement HBO Max est que je me sens obligé de regarder les films que je ne paierais jamais pour voir dans un cinéma car ils font partie de mon abonnement mensuel. – A_Suburbian (@ASuburbian) 15 septembre 2021

Malignant de James Wan est sauvage ❤️ Dans les salles et sur @hbomax maintenant pic.twitter.com/ZvGhSDtVAV – Horreur Necronomicon (@horrornecronom) 11 septembre 2021