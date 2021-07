Ce nouveau film d’horreur terrifiant vient d’atteindre la première place sur Netflix • .

Voici une petite anecdote amusante sur Fear Street Part Two : 1978, l’un des nouveaux films les plus regardés sur Netflix en ce moment.

Ce deuxième volet d’une trilogie d’horreur originale de Netflix en trois parties, basée sur la série de livres de RL Stine, aurait été filmé dans le même camp que les téléspectateurs ont vu vendredi 13, partie VI : Jason Lives. Pas qu’il ait besoin de moi ou de quelqu’un d’autre, remarquez, pour parler de telles relations pour vendre le film aux fans de films d’horreur et de slasher. En effet, après les débuts de cette suite de Fear Street sur Netflix la semaine dernière, c’est le film n ° 1 sur le streamer aux États-Unis depuis quelques jours maintenant, au moment d’écrire ces lignes.

Cette trilogie devait à l’origine devenir une propriété de Fox, mais un rapport de Screenrant note que pour une myriade de raisons, y compris la pandémie de coronavirus, elle a fini par être récupérée par Netflix. En ce qui concerne l’histoire, la trilogie se déroule également dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Les deux suites du film original – Fear Street Part One: 1994, qui a également fait ses débuts sur le streamer ces derniers jours – remontent dans le temps. Les événements commencent en 1994 dans la ville de Shadyside, puis remontent à 1978. Et puis encore plus loin, encore, pour le troisième volet – à 1666. Et les films jusqu’à présent ont laissé les téléspectateurs alternativement secoués et bien divertis. Dans ce sens, vous pouvez consulter certaines des meilleures réactions aux films de Fear Street jusqu’à présent dans notre précédent article ici.

La description officielle de Netflix à propos de la deuxième partie se lit comme suit : “Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie.” Les premières critiques de ce nouvel opus de la trilogie ont été bonnes. Selon Rotten Tomatoes, Fear Street Part Two : 1978 a un score de 90 % de critiques et un score d’audience de 82 % sur le site Web d’agrégation des critiques. Cela est basé sur 69 critiques de critiques et plus de 250 notes d’audience, respectivement.

En ce qui concerne certains des autres nouveaux films sur Netflix qui sont le plus diffusés en ce moment? Voici un aperçu du classement des 10 meilleurs films du streamer pour le mercredi 14 juillet. À noter: deux des films de Fear Street figurent dans le top 3 d’aujourd’hui pour les États-Unis. Les autres titres de films les plus diffusés sur le site en ce moment à ajouter potentiellement à votre propre liste de surveillance incluent :

La rue de la peur, deuxième partie : 1978

Major Grom : Docteur de la peste

Rue de la peur, première partie : 1994

Kung Fu Panda

Fête des mères

Kung Fu Panda 2

Comment je suis devenu un super-héros

Ce petit amour à moi

Retour à la maison

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby

