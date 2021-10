Ce nouveau film d’horreur tordu est diffusé en ligne pour une nuit seulement

Peu de studios de cinéma indépendants ont eu autant d’impact sur l’industrie cinématographique ces dernières années qu’A24. Même si vous n’avez pas vu un film produit par A24, vous en avez certainement entendu parler au moins quelques-uns. Ex Machina, Lady Bird, The Disaster Artist, Hereditary, Midsommar – ce sont tous des films A24. De toute évidence, la pandémie a fait des ravages dans tous les studios de cinéma, mais A24 a trouvé un moyen particulier de présenter l’un de ses plus grands films de 2021 à un public qui n’était pas prêt à retourner au cinéma.

En juillet, A24 a sorti The Green Knight dans les salles avec des critiques extrêmement positives (et légèrement confuses). Environ un mois plus tard, A24 a annoncé que tout le monde aurait la possibilité de regarder le film à la maison, mais avec un piège. Plutôt que de sortir le film en VOD ou sur un service de streaming, A24 a décidé d’héberger une projection virtuelle sur le site de sa salle de projection. L’expérience d’A24 semble avoir été un succès, car le studio vend désormais des billets pour une autre projection virtuelle de Lamb.

Comment diffuser le film Lamb d’A24 en ligne

Voici le synopsis du studio pour le thriller d’horreur Lamb, qui a tout aussi perplexe le public:

Un couple sans enfant dans la campagne islandaise fait une découverte alarmante un jour dans leur bergerie. Ils font bientôt face aux conséquences du défi de la volonté de la nature, dans ce conte folklorique sombre et atmosphérique, le premier long métrage saisissant du réalisateur Valdimar Jóhannsson.

Si vous souhaitez diffuser le film en ligne, vous devez d’abord créer un compte A24. Après votre inscription, vous pouvez acheter un billet pour la projection virtuelle pour 20 $. La seule et unique projection aura lieu le mardi 26 octobre à 18 h HP / 21 h HE. Vous pouvez le regarder sur le Web sur le site Web d’A24 ou avec l’application A24 Screening Room sur Apple TV et Roku.

Une fois que Lamb sera disponible dans la salle de projection A24, les détenteurs de billets auront une fenêtre de quatre heures pour regarder le film. Si vous ne commencez pas à regarder dans cette fenêtre, vous n’avez pas de chance. Il y aura également un pré-spectacle et un après-spectacle animés par un vrai couple d’éleveurs de moutons islandais.

Une mise en garde importante: A24 a publié The Green Knight à posséder quelques jours seulement après sa projection virtuelle de ce film. Si vous n’êtes pas désespéré de voir le film à la maison dès que possible, il vaut peut-être la peine d’attendre de pouvoir l’acheter à peu près au même prix qu’un billet. Cela dit, si vous diffusez Lamb sur la salle de projection A24, ce sera probablement une expérience assez unique.

Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de Lamb ci-dessous, mais ne vous attendez pas à tout comprendre :