Ce nouveau film Netflix à indice d’octane élevé est tellement captivant – .

À un niveau fondamental, le nouveau film Netflix en français The Stronghold (également connu sous son titre français Bac Nord) n’est rien que nous n’ayons vu auparavant. Il s’agit d’un groupe de flics, qui ont l’impression que la loi les oblige à opérer les mains liées. Leur frustration monte sur la perception qu’ils ne font pas vraiment une brèche dans les problèmes locaux de criminalité et de drogue. Et ainsi, ils décident finalement que ce qu’ils doivent vraiment faire, c’est marcher jusqu’à la ligne, et peut-être même la chevaucher. Pour courtiser le côté obscur, s’ils veulent vraiment faire la différence.

“Vous savez quoi? Nous sommes inutiles », s’interroge l’un des flics dans la bande-annonce du film, que vous pouvez consulter ci-dessous. Et la bande-annonce, d’ailleurs, ne cache pas où finissent les choses dans ce film. Ce qui commence par des scènes tendues et frénétiques de flics pourchassant des suspects se termine par… l’un des flics se fait prendre les empreintes digitales. Il regarde avec perplexité à un moment donné de la bande-annonce, se demandant probablement comment il s’est retrouvé en prison. Je me demande comment tout s’est mal passé si vite.

Le film Stronghold Netflix — maintenant en streaming

Le récit au cœur de ce film est en fait basé sur une histoire vraie. “L’équipe de réalisateurs / scénaristes mari et femme Cédric Jimenez et Audrey Diwan … livrent des poursuites décentes, un” zoo “d’un poste de police et une agression chaotique le jour de la grande piqûre, principalement filmée à main levée”, lit-on dans un film Revue nationale de The Stronghold. « Les « préparatifs du grand raid » sont principalement montés dans un montage, une série de mises en scène de vendeurs de rue et d’utilisateurs de haschich – des flics volent simplement aux gens de la drogue qu’ils viennent d’acheter. »

Le film a été présenté au Festival de Cannes cette année. Pour ce que c’est, il offre une action de flics contre gangs décente. Cependant, n’en venez pas à vous attendre à trop de choses plus profondes que cela. « Lassés des petits boulots, trois flics marseillais ont la chance de démanteler un important réseau de drogue », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix de The Stronghold. “Mais les lignes se brouillent lorsqu’un informateur clé fait une grande demande.”

Autres contenus français sur Netflix

Le film est encore une preuve supplémentaire de la façon dont Netflix continue d’augmenter la disponibilité du contenu français sur le service, dont certains ont incroyablement bien fonctionné pour le streamer (voir la série originale Netflix Lupin, pour un excellent exemple).

Une nouvelle série télévisée française Netflix à venir ce week-end, quant à elle, est un autre projet qui mérite d’être consulté. Cela s’appelle Ganglands, et il semble labourer le même terrain thématique que The Stronghold. “Pour protéger sa famille d’un puissant baron de la drogue, le voleur qualifié Mehdi et son équipe d’experts sont entraînés dans une guerre de territoire violente et meurtrière”, indique la description de Netflix.

Découvrez une bande-annonce de cette nouvelle série originale Netflix ici :