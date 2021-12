Ce nouveau film Netflix émotionnel a un score de 100% sur Rotten Tomatoes

Il est pratiquement impossible de suivre tous les nouveaux originaux sur Netflix. Cette semaine seulement, Netflix ajoute 19 films et émissions originaux à sa bibliothèque. Malheureusement, le déluge ininterrompu de nouveaux contenus permet de rater facilement certains ajouts intéressants. Cela semble être ce qui est arrivé à Mixtape, un nouveau film sur Netflix sorti le vendredi 3 décembre.

Mixtape est un drame familial réconfortant sur une orpheline qui trouve une mixtape laissée par ses défunts parents. Gemma Brooke Allen, la star du film, est apparue auparavant dans le film d’action original de Netflix Kate. De plus, sa grand-mère est interprétée par Julie Bowen (Modern Family).

Mixtape n’a pas fait beaucoup de gros titres depuis sa sortie, mais les critiques qui l’ont vu semblent l’adorer. Au moment de la rédaction de cet article, Mixtape a un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Nell Minow de RogerEbert.com dit que le film a une « fraîcheur attrayante », et Michael Nordine de Variety dit que Mixtape est « un cran (profond) au-dessus du tarif préadolescent habituel ». Si vous cherchez quelque chose à regarder avec vos enfants qui ne vous ennuiera pas aux larmes, cela vaut la peine d’être ajouté à la liste.

Voici le synopsis complet de Mixtape de Netflix, au cas où vous auriez besoin de plus de conviction :

À la veille de l’an 2000, orpheline et maladroite, Beverly Moody (Gemma Brooke Allen) découvre une mixtape brisée conçue par ses parents adolescents. Élevée par sa grand-mère Gail (Julie Bowen), une ancienne mère adolescente elle-même qui trouve pénible de parler de sa défunte fille, Beverly voit cette mixtape comme une chance d’en savoir plus sur ses parents. Elle part donc en voyage pour trouver toutes les chansons de la cassette. En chemin, elle se lie d’amitié avec sa voisine excentrique, Ellen (Audrey Hsieh); intimidante et dure, Nicky (Olga Petsa); et Anti (Nick Thune), un propriétaire de magasin de disques anti-tout qui est la clé pour trouver ces morceaux, et un lien renouvelé entre Gail et Beverly.