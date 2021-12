Ce nouveau film Netflix sous-estimé a un score parfait pour les tomates pourries

Netflix est peut-être connu pour avoir sa part de séries et de films à succès, mais c’est un film original de Netflix en particulier qui prend le gâteau sur tout le reste. Le film Mixtape réalisé par Valerie Weiss a été présenté en première sur la plate-forme de streaming le vendredi 3 décembre, et bien que le film soit passé sous le radar des abonnés Netflix – il n’a pas encore fait son entrée dans le Top 10 des charts de streaming – il a gagné un score parfait de Rotten Tomatoes et critiques élogieuses de la part des critiques.

Surnommé un « voyage nostalgique », Mixtape se déroule à Spokane, Washington en 1999 et suit Beverly, une collégienne orpheline élevée par sa grand-mère qui, à la veille de l’an 2000, trouve la mixtape cassée faite par ses défunts parents. Voulant se connecter avec ses défunts parents, Beverly s’est donné pour mission de trouver les chansons sur la bande, en se faisant des amis avec sa voisine excentrique, Ellen, la dure intimidante, Nicky et Anti, un propriétaire de magasin de disques anti-tout. qui est la clé pour trouver les pistes. Mixtape met en vedette Gemma Brooke Allen, Nick Thune et Julie Bowen.

Alors que Mixtape n’a pas encore pénétré les charts de streaming de Netflix, qui sont actuellement dominés par The Unforgivable, Selling Tampa et The Witcher, le film a certainement fait impression sur les critiques. Mixtape a obtenu une note parfaite extrêmement rare et très convoitée sur Rotten Tomatoes, où il a une note de tomatemètre de 100 % agrégée à partir de 10 critiques et un score d’audience de 78 %.

Les critiques ont salué Mixtape comme « un film de bien-être sur la connexion avec vos racines, se faire des amis et se retrouver » qui est « un film à ne pas manquer pour toute la famille ». Tessa Smith de Mama’s Geeky a écrit que Mixtape est « une histoire unique de passage à l’âge adulte pleine de charme. Elle célèbre la découverte de soi et le fait d’être soi-même, ce qui est malheureusement exagéré dans les films en ce moment, ce qui le rend oubliable ». Pendant ce temps, Jennifer Green de Common Sense Media a écrit dans sa critique du film, « ce rendu formidable de l’énergie, de l’innocence et de l’angoisse de la pré-adolescence exprime beaucoup d’émotion et un casting de personnages mémorables dans ses 97 minutes ».

Il reste à voir si Mixtape fera son chemin dans les charts de streaming de Netflix. Le film a reçu une cote d’approbation de 78% du public sur Rotten Tomatoes, bien qu’un sondage Twitter de Decider ait suggéré que les téléspectateurs étaient un peu plus divisés, 27% affirmant que le film valait la peine d’être regardé tandis que 27% ont voté pour « l’ignorer ». Mixtape est disponible en streaming sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour !