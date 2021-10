Ce nouveau film original de Netflix est dans le Top 10 même si les critiques le détestent

Le consensus des critiques de Rotten Tomatoes ne mâche pas ses mots en ce qui concerne le nouveau film original de Melissa McCarthy Netflix The Starling qui domine le streamer en ce moment. “Enfouissant sa distribution talentueuse et ses thèmes dignes sous des monticules de mélodrame brutal, The Starling est une dinde.”

Ouf. D’une manière ou d’une autre, cependant, ce film récemment sorti de près de deux heures était temporairement le film n ° 1 sur Netflix cette semaine. Et il a également atteint la deuxième place du classement combiné de Netflix qui englobe à la fois la télévision et les films. En parlant du site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de critiques abyssal de 21%, basé sur 71 critiques. Une grosse différence avec la note d’audience, cependant, qui s’élève actuellement à 75% sur la base de plus de 100 notes d’utilisateurs.

Le film Starling Netflix, maintenant en streaming

Alors, quelle est l’histoire ici? Fondamentalement, McCarthy joue un personnage nommé Lilly. Elle commence à se battre pour un oiseau territorial (le titulaire «Étourneau sansonnet») pour le contrôle de son jardin après que Lilly ait subi une perte. Ce conflit, selon le résumé de Netflix, “offre une voie improbable pour le chagrin (de Lilly) et le courage de guérir ses relations et de redécouvrir sa capacité d’amour”.

Si cela vous semble être une puanteur potentielle, vous n’êtes pas seul. Un écrivain de Den of Geek, par exemple, dans une critique de The Starling, déplore que “Nous savons que McCarthy, (réalisateur) Melfi et les autres sont tous capables de faire mieux, mais ils se sont fait couper les ailes sur celui-ci”.

THE STARLING est une histoire déchirante (et réconfortante) sur le chagrin, la perte, le pardon… et se faire attaquer par un oiseau dérangé. Maintenant en streaming sur Netflix. pic.twitter.com/s951FGtGn5 – NetflixFilm (@NetflixFilm) 24 septembre 2021

Dans le matériel de presse que Netflix a partagé autour de la sortie de ce film, il y avait beaucoup d’émotions et de grands changements de vie et de deuil qui se produisaient dans les coulisses. Selon le réalisateur Theodore Melfi, le film a été tourné avant le coronavirus et achevé au plus fort de la pandémie. Au cours du processus, le film a perdu l’un de ses coordinateurs d’effets visuels. La mère de Melfi est également décédée.

Déclaration du directeur

“Je suis marié depuis 25 ans”, a écrit Melfi dans une déclaration du réalisateur que Netflix a partagée. “Et je suis toujours touchée par des histoires avec des personnages qui se battent pour leurs relations, des couples qui font le travail en interne et ensemble pour que leur mariage fonctionne et dure, parce qu’ils s’aiment… et ils savent en eux que cet amour vaut toujours la peine se battre pour, vaut toujours le travail. Toute relation demande des efforts, c’est une évidence, The Starling est un essai sur ce processus.

Comme indiqué ci-dessus, cependant, les critiques ont été presque universellement hostiles au film. Decider était particulièrement brutal, qualifiant le film de “principalement malavisé, manipulateur, bidon et sentimental”.

Pour l’instant, The Starling est actuellement le film n°4 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis. Il est au 7e rang dans la liste des 10 meilleurs de Netflix, qui comprend à la fois des films et des émissions de télévision.

