Ce nouveau film terrifiant sur Netflix refroidit les téléspectateurs au plus profond

L’un des nouveaux films les plus populaires sur Netflix en ce moment – ​​qui se situe en fait au 6e rang des 10 meilleurs films du streamer aux États-Unis aujourd’hui – est un titre d’horreur totalement effrayant mettant en vedette Guy Pearce.

Selon la description de Netflix de ce nouveau film Le septième jour, il raconte l’histoire d’un prêtre inexpérimenté qui « fait équipe avec un exorciste endurci pour arrêter la possession démoniaque d’un jeune garçon. Mais les ténèbres se trouvent là où ils s’y attendent le moins. Pas exactement ma tasse de thé, je l’admets. Surtout avec le monde réel vis-à-vis de la pandémie de coronavirus étant assez effrayante à elle seule. Mais cela, en soi, soulève également un point intéressant à explorer.

Meilleure offre du jour Le gadget n°1 pour la maison intelligente de Prime Day est de retour en vente. De plus, obtenez un crédit de 40 $ avec la promotion Key d’Amazon ! Prix : 28,73 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nouveaux films sur Netflix – Le septième jour

L’année dernière, alors que la pandémie passait vraiment à la vitesse supérieure, j’ai eu une conversation avec le rédacteur en chef de Rotten Tomatoes, Joel Meares. J’ai pensé qu’il aurait une aussi bonne idée que n’importe qui de l’évolution des choix de divertissement et des habitudes de consommation. Et l’une des choses qu’il a partagées avec moi, sans surprise, était les différents types de choses vers lesquelles les téléspectateurs gravitaient.

Durant les premiers mois de la pandémie, il m’a expliqué que les téléspectateurs voulaient surtout des titres de bien-être et de comédie. Et du contenu adapté aux familles, car beaucoup étaient coincés à la maison et en quarantaine avec des enfants. « Et des classiques », m’a-t-il dit. “Je pense que les gens étaient vraiment intéressés à saisir l’opportunité pendant qu’ils avaient le temps et étaient coincés à la maison pour rattraper leur retard sur des choses comme le top 100 des films AFI qu’ils ont décidé qu’ils avaient enfin le temps de se déplacer.”

C’est pourquoi il me vient à l’esprit que si quelque chose comme The Seventh Day est capable d’augmenter le classement des 10 premiers de Netflix, cela suggère que quelque chose a changé. En ce qui concerne le sentiment lié à la pandémie, en tout cas.

L’horreur et les tarifs connexes qui gagnent en popularité pourraient-ils signaler une sorte de retour à la normale, à sa manière ? Je pense que oui. Il y a un étrange genre de réconfort à savoir que les gens se sentent suffisamment mieux pour – enfin, affluent à nouveau vers des films d’horreur.

D’autres titres chauds

Comme je l’ai dit, cependant, je ne suis certainement pas un fan de ce genre. Donc, si vous êtes comme moi et que vous souhaitez découvrir de nouveaux films non effrayants sur Netflix, voici quelques-uns des autres titres les plus en vogue du moment :

Route de glace. Celui-ci met en vedette Liam Neeson et Laurence Fishburne. Et il s’agit d’un “camionneur de route de glace malchanceux” qui se joint à une mission pour livrer du matériel de sauvetage aux mineurs piégés. Paternité. Ce nouveau drame dirigé par Kevin Hart tire définitivement sur les cordes sensibles. L’accent est mis sur un nouveau père veuf, qui élève seul sa fille. Bon sur le papier. Dans la nouvelle comédie d’Iliza Shlesinger, elle joue un humoriste qui vient apparemment de rencontrer M. Perfect. Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission