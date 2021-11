Ce nouveau gant de Facebook vous permet de ressentir des objets en VR

Un nouveau prototype de jeu de gants de Meta (anciennement Facebook) pourrait ouvrir la porte à des appareils qui vous permettent de ressentir des objets en réalité virtuelle.

Les gants ont été créés par Meta’s Reality Labs et sont actuellement encore en phase de prototype. Cela signifie qu’ils ne seront pas disponibles au public de si tôt. L’entreprise considère les gants comme l’avenir de l’interaction dans les expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, aux côtés d’autres technologies portables.

Source de l’image: Meta Reality Labs

À un niveau basique, les nouveaux gants sont un prototype haptique. Fondamentalement, lorsqu’ils sont portés, ces gants pourraient vous permettre d’interagir directement avec des objets dans des expériences VR ou AR. Lorsqu’il est activé, cela vous permettrait de ressentir physiquement les objets grâce aux différents marqueurs haptiques installés sur les gants.

Lorsque les gants sont placés sur les mains d’un utilisateur, un système de contrôle ajuste le gonflage du gant pour créer une pression autour de la main. L’inflation changera au fur et à mesure que vous interagissez avec des objets. Si vous saisissez quelque chose, vous pourrez sentir la pression sur votre main. Les actionneurs à doigts longs dans le gant se raidissent, ce qui crée alors une sensation de résistance.

Meta aurait travaillé sur cette technologie depuis l’acquisition d’Oculus VR en 2014. Le prototype actuel s’inspire beaucoup du domaine de la robotique douce. Ce domaine veut remplacer les moteurs encombrants par de minuscules vannes d’air. Le prototype utilise également des indices audio et visuels pour aider à créer la sensation que les utilisateurs peuvent ressentir lorsqu’ils portent des gants.

Les gants haptiques sont encore loin

Source de l’image: Meta Reality Labs

Malheureusement, ceux qui cherchent à mettre la main sur une paire de gants comme celui-ci devront probablement attendre un peu. Comme indiqué ci-dessus, il s’agit encore d’un prototype précoce. En tant que tel, il n’y a pas de calendrier actuel pour le moment où Meta pourrait lancer une version finalisée pour les consommateurs. Il y a, bien sûr, d’autres technologies comme celle-ci en développement, mais aucun calendrier n’a encore été donné pour celles-ci non plus.

Une fois que Meta aura décidé de passer à une version grand public de ces gants haptiques, cela pourrait prendre d’assaut le marché. Non seulement la société a l’intention de créer un métaverse qui intègre la VR et la RA de manière transparente, mais elle a également Oculus VR sous son égide. En ayant un accès direct au développement des futurs produits Oculus, Meta peut garantir que ces gants fonctionnent parfaitement. Cela pourrait alors inciter les développeurs à prendre en charge les appareils car ils fonctionnent par défaut.

Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir mettre la main sur des gants haptiques comme celui-ci. Non seulement Meta doit les rendre plus petits, mais il doit également trouver des moyens de perfectionner la technologie et de la rendre moins chère à produire. Nous avons déjà vu à quel point les casques VR coûteux peuvent freiner le marché. La création de périphériques ne permettra pas à l’entreprise d’atteindre son métaverse si les consommateurs ne peuvent pas se permettre de les acheter directement.