Ce nouveau groupe K-pop a été créé avec l’IA et la technologie deepfake – .

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un peut dénoncer avec colère la K-pop comme un « cancer vicieux » tout ce qu’il veut. Ce n’est pas seulement que la musique pop est devenue l’une des exportations les plus appréciées de son voisin du sud, mais aussi à peu près l’intégralité de la culture populaire sud-coréenne – des films à la musique et aux émissions de télévision, qui se sont combinés pour former un énorme mastodonte de l’industrie du divertissement, avec peu ou pas d’égal.

Netflix, par exemple, le reconnaît et investit actuellement des millions de dollars dans le financement de nouveaux drames et films coréens originaux, comme le nouveau chef-d’œuvre émotionnel Move to Heaven, sur un “nettoyeur de traumatismes” et son oncle qui emballent les affaires de personnes qui sont décédés et aident leurs familles à partir. Au total, Netflix aurait l’intention de dépenser un demi-milliard de dollars en 2021 pour le contenu sud-coréen, ce qui coïncide également avec un moment où les groupes pop sud-coréens (comme Blackpink et BTS) sont parmi les plus grands au monde. Ces deux groupes, en particulier, ont des millions de fans à travers le monde et ont une audience incroyablement massive sur les réseaux sociaux – ce qui pourrait expliquer pourquoi les quatre membres de Blackpink, en particulier, ont eu leur propre traitement documentaire sur Netflix, via leur film Light Up The Ciel. Pendant ce temps, la technologie aide à pointer vers un nouveau chapitre futuriste et potentiellement encore plus lucratif pour la musique pop coréenne, en particulier. Un nouveau groupe de K-pop appelé Eternity a récemment fait ses débuts, via la chanson I’m Real, mais ce groupe de filles de 11 membres est très différent de tout ce qui se trouve actuellement dans l’univers K-pop.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

C’est parce que, avec des excuses pour le message véhiculé par la première chanson d’Eternity – les membres ne sont, en fait, pas réels. Ce nouveau groupe K-pop, qui est le produit de la société graphique AI Pulse 9, a été créé en utilisant la technologie deepfake pour créer des images hyper-réalistes de fausses stars de la K-pop dans la veine des plus grands actes féminins du genre, à la Blackpink, Red Velvet et Itzy (pour ne citer que quelques-uns des plus grands groupes réels du moment).

“Contrairement aux chanteurs humains”, a déclaré Park Ji-eun, PDG de Pulse 9, au South China Morning Post, “les membres de l’IA peuvent s’exprimer librement et peser sur divers problèmes sociaux car ils sont moins vulnérables aux commentaires et critiques malveillants. En tant que créateur, je peux également leur ajouter des éléments plus fantastiques et (percutants), les rendant plus distincts des actes K-pop existants.

L’une des choses que vous remarquerez dès le départ en regardant ce clip est… eh bien, disons simplement qu’il ne gagnera pas de prix de sitôt pour la qualité de la chanson ou de la performance. Néanmoins, il est facile de voir le potentiel ici – comment, avec juste un peu plus de temps et même une petite amélioration de la technologie, les chanteurs de cette vidéo et la qualité de la musique pourraient bientôt vous épater. C’est presque là maintenant. D’accord, peut-être pas “presque”, mais certainement dans le stade.

L’industrie a eu par inadvertance un avant-goût de la façon dont tout cela pourrait fonctionner l’année dernière, avec le début de la pandémie de coronavirus. Quelqu’un pourrait se demander dans quelle mesure il est possible de penser que vous pourriez maintenir un degré de fandom avec un groupe qui ne peut pas exactement se produire devant un public – à cause du groupe, vous savez, n’existant pas – ni interagir avec les fans lors d’une rencontre -et-salue. Mais Blackpink, par exemple, a montré comment un groupe peut tracer un chemin autour de limitations embêtantes comme celles-ci, la pièce A étant «The Show», le concert virtuel que Blackpink a organisé, sans public présent et en respectant des contrôles de santé rigoureux et des directives de sécurité contre les coronavirus .

Tout cela me rappelle l’une de mes chansons préférées à jouer sur Beat Saber, le morceau Pop/Stars du groupe féminin fictif K/DA. Ce groupe est un groupe entièrement virtuel composé de personnages du jeu League of Legends, qui a fait ses débuts avec son single Pop/Stars en 2018. C’est une chanson ridiculement amusante à écouter – et à jouer à Beat Saber sur mon Oculus Quest 2 casque – et au moment d’écrire ces lignes, le clip de Pop/Stars a recueilli plus de 444 millions de vues sur YouTube. “Quand une société de jeux fait de la meilleure musique qu’une véritable société de musique…”, s’émerveille un fan dans la section commentaires du clip.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission