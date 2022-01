Ce nouveau jeu télévisé Netflix animé par Howie Mandel est une connerie totale

Netflix est bien connu dans le monde entier pour sa bibliothèque incroyablement massive de films et d’émissions de télévision. Y compris les originaux Netflix buzzy dans ces catégories que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs, allant d’émissions comme Cobra Kai et The Witcher aux longs métrages comme le tout nouveau Don’t Look Up. Au fil des ans, cependant, le streamer a également élargi ses ambitions et est passé à des catégories telles que les émissions de téléréalité, les concours de cuisine et les jeux télévisés. Et c’est une nouvelle émission Netflix (à venir cet été) dans cette dernière catégorie dont nous voulons vous parler maintenant.

C’est un jeu télévisé, qui sera animé par Howie Mandel. Et c’est des conneries totales.

Littéralement, c’est le nom réel de l’émission.

Nouvelle émission Netflix, animée par Howie Mandel

Essentiellement, un groupe de candidats répondra à des questions pour gravir les échelons de l’argent. Il y aura un mélange de personnes essayant ostensiblement de répondre correctement aux questions, tandis que d’autres essaieront de faire croire à leurs coéquipiers qu’ils connaissent la bonne réponse alors qu’ils ne la connaissent vraiment pas.

Deadline a annoncé mercredi que l’émission devrait arriver sur Netflix cet été. Il vient de la société de production Nobody’s Hero créée par Christopher Potts et Jonty Nash. Ces deux-là font partie de l’équipe créative derrière une autre série de téléréalité Netflix, Nailed It!

La vanité centrale de la nouvelle émission, où les joueurs peuvent gagner un pot d’argent même s’ils ne connaissent pas les bonnes réponses, est également sur quoi est basée une autre émission de jeu actuelle. Celui-ci est l’étonnant divertissant The Hustler d’ABC, animé par Craig Ferguson.

La prémisse ici est que vous avez quatre candidats, dont l’un est le « hustler » titulaire. Les joueurs répondent à une série de questions liées d’une manière ou d’une autre à la vie de l’arnaqueur, en mettant de l’argent en banque en cours de route. Étant donné que les réponses à ces questions révèlent de minuscules détails sur la vie du hustler, parfois le hustler essaiera d’orienter les joueurs vers une mauvaise réponse. Finalement, il reste trois joueurs. À ce moment-là, ils essaient de fumer l’arnaqueur parmi eux. Si l’arnaqueur reste caché ? Ils remportent la cagnotte. Si deux des trois devinent l’identité de l’arnaqueur, ils se partagent le pot.

Détails supplémentaires

Au moment d’écrire ces lignes, ABC n’a pas encore confirmé une troisième saison de The Hustler. Celui-ci vaut vraiment le détour, cependant. Je ne suis pas vraiment un fan de jeux télévisés, mais je me suis retrouvé assez accro à chaque épisode des deux premières saisons.

Quant à la nouvelle émission Netflix, la participation de Mandel n’est pas nécessairement la plus prometteuse des friandises à ce sujet. Il fait définitivement partie de ceux qui l’aiment ou le détestent en tant que personnalités de la télévision. En ce qui concerne ses autres projets, Mandel a également son propre podcast, Howie Mandel Does Stuff. Le documentaire Howie Mandel: But Enough About Me est actuellement diffusé sur Peacock. Et Mandel héberge et produit, entre autres, Deal or No Deal sur CNBC.

Pendant ce temps, cette nouvelle émission rejoint une catégorie de réalité croissante sur Netflix qui comprend également des titres à la mode comme la nouvelle émission de rencontres coréenne Single’s Inferno, ainsi que des succès comme Queer Eye, Selling Sunset, etc.