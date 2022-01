Ce nouveau K-drama sur Netflix a un score de 100% sur Rotten Tomatoes

Netflix continue de se renforcer en ce qui concerne les K-dramas, ce qui conduit le streamer à continuer de consacrer des millions de dollars au financement de nouvelles émissions de télévision en coréen. Des exemples des meilleurs drames K sur Netflix en ce moment, comme Vincenzo, Hometown Cha-Cha-Cha et My Name, prouvent qu’il s’agit d’un contenu de plus en plus populaire dans le monde entier. Et nous continuerons sans aucun doute à voir plus de titres à la mode de Netflix cette année. En fait, l’une de ces séries de science-fiction que Netflix a publiées vers la fin décembre – The Silent Sea, sur les astronautes en mission dans l’espace – vient de mériter une distinction remarquable.

Il n’est sur le streamer que depuis un peu plus de deux semaines. Mais, déjà, The Silent Sea a obtenu un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

La mer silencieuse

Ils sont en mission pour sauver la Terre, mais qui les sauvera ? Doona Bae et Gong Yoo jouent dans le thriller de science-fiction The Silent Sea. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/eBZrpxFJ4S – Netflix (@netflix) 5 janvier 2022

C’est basé sur des critiques comme celle-ci, de notre publication sœur Variety, qui fait l’éloge de l’émission ainsi : « Les sommets de The Silent Sea sont en effet élevés, et l’émission efface la barre basse d’avoir une bonne affaire en tête. »

Netflix décrit la série comme se déroulant dans un futur où la Terre a subi une « désertification ». Les astronautes au cœur de l’histoire sont envoyés en mission spéciale sur la lune. Là-bas, ils ont été chargés de récupérer un mystérieux échantillon d’un centre de recherche abandonné.

Le casting comprend Bae Doona, qui incarne l’astrobiologiste Docteur Song Ji-an. Elle entreprend de découvrir la vérité derrière un accident survenu à la station de recherche de la base de Balhae sur la lune. De nombreux téléspectateurs de Netflix connaissent sans doute déjà son travail, grâce à ses rôles dans des séries originales de Netflix comme Kingdom et Sense8. Un autre visage familier : Gong Yoo, un acteur dont le travail a contribué à faire de Guardian : The Lonely and Great God un drame K préféré de nombreux fans.

Ici, il incarne Han Yun-jae, le chef d’équipe qui « doit mener à bien une mission cruciale avec des informations limitées », explique Netflix. « Yun-jae met la sécurité des membres de son équipe avant tout et ne s’interdit pas de se mettre en danger pour le faire. »

Les meilleurs K-dramas sur netflix

Song Joong-ki, à gauche, incarne le personnage de Vincenzo dans le drame à succès Netflix du même nom. Source de l’image : Netflix

La mer silencieuse est bonne, mais ce ne sera pas la tasse de thé de tout le monde. En attendant, nous avons également rassemblé plusieurs titres de cette catégorie à mettre sur votre liste à découvrir. Et le bon côté de ces K-dramas sur Netflix que nous détaillons dans ce guide ? Tous sont assez accessibles et vont des titres romantiques à l’action, au crime et bien plus encore.

Autrement dit, quelle que soit votre préférence, il y aura quelque chose ici à votre goût.

Pour en distinguer quelques-uns ci-dessous, nous attirerons votre attention sur Vincenzo. En plus de Mon nom, ces deux-là font partie des meilleurs drames coréens que Netflix a sortis en 2021.

Vincenzo. Celui-ci raconte l’histoire d’un avocat fictif de la mafia nommé Vincenzo Cassano. Il passe une grande partie de cette série à essayer de mettre la main sur une réserve d’or caché. En cours de route, il se lie d’amitié (et défend) un groupe de propriétaires de petites entreprises. Il se rapproche également d’un collègue avocat qui est l’un des personnages féminins les plus mémorables de K-Drama. Et, bien sûr, il dispense beaucoup de justice à la mafia contre un conglomérat maléfique.

Regardez Vincenzo sur Netflix

Mon nom. L’actrice principale Han So-hee m’a complètement époustouflé dans My Name, une série qui a fait ses débuts sur Netflix en octobre 2021. Il s’agit d’une jeune femme qui veut venger la mort de son père. Dans un récit qui se déroule d’une manière qui rappelle un peu The Departed de Martin Scorsese, son personnage (Jiwoo) rejoint le cartel de la drogue pour lequel son père travaillait ostensiblement. Elle supplie le grand patron de la formation, et il la lui fournit. Cela déclenche la transformation de cette petite jeune femme en un tueur maussade, vulnérable et extrêmement meurtrier.

Regardez mon nom sur Netflix