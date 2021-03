Ce nouveau malware peut espionner vos conversations WhatsApp et récupérer toutes vos données

29/03/2021 à 15:46 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Les applications provenant de sources inconnues sur les téléphones Android peuvent être un problème assez grave. Et est-ce que lorsque nous installons quelque chose en dehors du Play Store, nous courons toujours le risque que le fichier contienne un type de logiciel malveillant pouvant infecter notre téléphone. Même avec les mesures de protection de Google dans le Play Store, nous ne sommes pas non plus protégés à 100%, alors il y aura toujours un risque. La dernière application malveillante en ce sens, il s’agit de une application qui prétend être une application système et qui contrôle tout ce que nous faisons au téléphone.

Ce malware a été découvert par la société de sécurité Zimperium, où, via son site officiel, ils ont détaillé le fonctionnement de cette application dangereuse. Fondamentalement, nous parlerions d’une application qui fonctionne comme un cheval de Troie, octroi d’un accès à distance à l’attaquant et que ceci peut collecter toutes sortes d’informations sur notre téléphone. Des conversations de Whatsapp, même prendre des photos avec l’appareil photo de l’appareil, ou localisez la victime avec l’emplacement du GPS, parmi de nombreuses autres actions. Cette application communique avec un serveur Firebase, faisant y aller toutes les informations collectées. Ce malware apparaît dans la barre de notification, bien qu’avec le logo Google et mentionnant qu’il « recherche des mises à jour », il est donc difficile de le reconnaître. Même quand nous passons un appel, ce malware peut activer le microphone et collecter la conversation.

Cette application dispose d’une base de données avec 112 modèles d’entreprises telles que Samsung, OnePlus et même l’ancien Google Nexus. Notre recommandation est d’éviter autant que possible de télécharger des applications en externe. Si vous devez le faire, toujours à partir de sites sûrs et que nous savons qu’ils ont été vérifiés.