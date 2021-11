Ce nouveau matériau pour batteries électriques permettra des charges jusqu’à 10 fois plus rapides que les actuelles | La technologie

La transition vers le monde électrique nécessite de nouveaux matériaux, car avec les actuels les limites restent les mêmes : capacité et temps de charge. Il y a maintenant un nouvel élément qui pourrait révolutionner ce domaine.

La recherche sur la prochaine génération de batteries implique une expérimentation continue avec des matériaux alternatifs qui peuvent permettre une augmentation significative des performances de cette pièce clé.

Désormais, une nouvelle avancée offre un nouvel espoir en termes de temps de charge très courts, le grand handicap qui freine le secteur électrique.

Des scientifiques de l’Université de Twente aux Pays-Bas ont produit une cellule lithium-ion expérimentale qui présente une nouvelle conception d’électrode avec une structure cristalline ouverte et régulière qui, selon eux, permet de charger à 10 fois la vitesse du courant.

Les batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules électriques et les smartphones possèdent deux électrodes : la cathode et l’anode. Et cette nouvelle étude se concentre sur ce dernier.

Actuellement, ces anodes sont en graphite, que bien qu’il serve à beaucoup de choses, ils ne sont pas capables de supporter des vitesses de chargement ultra-rapides sans casser.

L’un des endroits où les scientifiques recherchent des anodes nouvelles et améliorées est dans des matériaux avec des structures poreuses à l’échelle nanométrique.

Les anodes de cette nature promettent une plus grande surface de contact avec l’électrolyte liquide qui transporte les ions lithium, tout en permettant aux ions de se diffuser plus facilement dans le matériau solide de l’électrode, ce qui fait finalement que l’appareil se charge beaucoup, beaucoup plus rapidement.

Cependant, les matériaux proposés jusqu’à présent ont leurs inconvénients. La nature désorganisée et aléatoire des canaux dans la nanostructure poreuse peut provoquer l’effondrement de ces structures pendant la charge, réduisant également la densité et la capacité de la batterie.

Maintenant, et après une longue période de recherche, des scientifiques de l’Université de Twente Ils pensent avoir trouvé une alternative appropriée dans un matériau appelé niobate de nickel.

Les chercheurs ont intégré cette anode de niobate de nickel dans une cellule de batterie complète et testé ses performances, découvrant qu’il offrait des vitesses de charge ultra-rapides 10 fois plus rapides que les batteries lithium-ion d’aujourd’hui.

Ils soulignent également que le niobate de nickel est plus compact que le graphite et a donc une densité d’énergie volumétrique plus élevée, ce qui pourrait se traduire par des batteries plus puissantes et plus compactes. Je veux dire, toutes les bonnes nouvelles.