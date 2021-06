Ce nouveau rival Android a atteint 10 millions d’utilisateurs en une semaine seulement – ​​.

in

Plus tôt cette semaine, Huawei a annoncé HarmonyOS 2, le nouveau système d’exploitation qui remplacera Android de Google sur divers smartphones, tablettes, montres intelligentes et autres gadgets intelligents. HarmonyOS 2 est déjà compatible avec des dizaines d’appareils Huawei existants.

Pendant un certain temps, nous avons pensé qu’HarmonyOS serait un tout nouveau système d’exploitation universel, similaire au remplacement d’Android de Google, Fuchsia. Mais des rapports plus récents suggèrent que le système d’exploitation de Huawei n’est pas aussi ambitieux, car la société chinoise vient de développer sa propre version d’Android, qu’elle espère déployer sur des millions d’appareils. Le déploiement est bien lancé, apparemment. Bien que les fans occidentaux d’Android ne sachent peut-être même pas ce qu’est HarmonyOS, il compte déjà plus de 10 millions d’utilisateurs en Chine.

L’impossibilité d’offrir aux clients l’accès au Google Play Store, à Gmail, à YouTube, à Google Maps et à d’autres fonctionnalités clés de Google sur Android est un énorme problème pour Huawei. Les utilisateurs d’Android qui dépendent de ces applications et services sont moins susceptibles d’acheter un nouveau téléphone Huawei, même s’il exécutait la version AOSP d’Android de Google. L’installation d’HarmonyOS pose le même problème, car le système d’exploitation ne peut pas accueillir les applications Google pour le moment.

Le fabricant chinois de smartphones a été interdit de travailler avec des entreprises américaines, il ne peut donc pas utiliser de logiciels et de produits matériels liés à des entreprises américaines. Huawei ne peut pas installer d’applications Google sur les appareils qu’il vend sur les marchés internationaux. Mais ce problème n’existe pas en Chine, où Google n’est pas présent. Les fabricants chinois de smartphones ont déjà préchargé d’autres magasins et solutions logicielles sur les téléphones Android vendus dans le pays, même si les appareils exécutent l’AOSP Android de Google.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’HarmonyOS a dépassé 10 millions d’installations, car ces utilisateurs sont originaires de Chine. Les téléphones Huawei se vendent assez bien dans la région au cours des dernières années, il existe donc une large base d’utilisateurs qui pourraient mettre à jour leurs téléphones vers HarmonyOS 2 bêta s’ils le souhaitent. Huawei s’est assuré que le système d’exploitation est compatible avec un grand nombre de smartphones Huawei, même des modèles beaucoup plus anciens. Le passage à HarmonyOS sera probablement un processus transparent et les utilisateurs bénéficieront de la même expérience globale sur leur smartphone.

Selon des informations en provenance de Chine, Huawei a déjà célébré la barre des 10 millions d’installations. La société a de grands espoirs pour HarmonyOS, visant à atteindre 360 ​​millions d’appareils actifs d’ici la fin de l’année et à attirer jusqu’à 1,2 million de développeurs sur sa plate-forme. Cela semble être la clé du jeu final pour Huawei en ce moment, garantissant que quel que soit le système d’exploitation qu’il déploie sur ses appareils, les utilisateurs auront accès à d’excellentes applications.

On ne sait pas quand HarmonyOS sera disponible pour les utilisateurs internationaux ou si les utilisateurs d’Android le voudront même. Remplacer Android de Google par HarmonyOS signifierait abandonner toutes les applications Google dans le processus. Sans oublier qu’HarmonyOS n’a plus l’air aussi excitant qu’il n’y paraissait lorsque Huawei l’a abordé pour la première fois. Au lieu de cela, il semble qu’il s’agisse d’un fork Android que Huawei contrôle – cette histoire d’ArsTechnica explique tout en détail.

