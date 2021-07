Ce nouveau secteur de la crypto pourrait entraîner un large rallye du marché, selon un partenaire de la plus grande société d’investissement dans les actifs numériques Crypto new media

Spartan Black, partenaire du groupe Spartan basé à Singapour, une société d’investissement et de conseil en blockchain, estime qu’un secteur émergent de la cryptographie pourrait déclencher un large rallye du marché – à condition que Bitcoin puisse à nouveau s’échanger au-dessus de 40 000 $.

Spartan Black dit à ses près de 30 000 abonnés sur Twitter que les jetons de jeu décentralisés sont sur le point d’être envoyés après avoir connu une croissance impressionnante au cours de la dernière année.

L’investisseur souligne la popularité des projets de jeux décentralisés tels que Axie Infinity (AXS) et Sandbox (SAND), qui, selon lui, se développent à un rythme impressionnant, tout comme les actifs de la finance décentralisée (DeFi) l’ont fait l’été dernier lorsque l’ensemble du secteur a explosé en tant que personnes. recherché des options décentralisées de prêt, d’emprunt et de jalonnement.

« DeFi Summer 2.0 évolue rapidement en Gaming Summer. Les jeux de crypto comme Axie infinity et Sandbox voient des mesures d’adoption qui rappellent la croissance de DeFi TVL il y a un an.

AXS est le jeton de gouvernance d’Axie Infinity, un jeu de commerce et de combat virtuel où les joueurs élèvent des créatures à base de jetons appelées «Axies» qui peuvent être collectées et échangées en tant que jetons non fongibles (NFT).

Le bac à sable est un monde virtuel où les joueurs créent, possèdent et interagissent, en monétisant leurs objets et expériences dans le jeu sur la blockchain Ethereum à l’aide de NFT et du principal jeton utilitaire SAND.

Ce mois-ci, Axie Infinity a annoncé qu’elle comptait 350 000 utilisateurs par jour, et The Sandbox affirme qu’elle a maintenant atteint un million d’utilisateurs actifs par mois.

Spartan Black soutient que si Bitcoin peut conquérir 40 000 $, alors AXS et SAND, ainsi que Flow (FLOW) orienté jeux et réseaux sociaux, connaîtront de solides rallyes.

“BTC 40 000 $ est le niveau clé que la plupart des commerçants regardent. Si nous brisons ce niveau, le marché haussier est de retour et une tonne de capitaux s’accumulera. En attendant, toute l’attention se porte sur AXS, SAND et dans une moindre mesure FLOW.

Spartan Black note que de nombreux grands fonds cryptographiques sont sous-exposés aux jetons de jeu et aux réseaux sociaux décentralisés.

“En outre, la plupart des fonds cryptographiques ont peu ou pas d’exposition à cette catégorie et ils devront ajouter à l’exposition, encore une fois parmi un groupe d’actifs relativement petit. Cela gonflera la valorisation de ces actifs au-delà de ce que nous avons vu pendant l’été DeFi. »

Spartan Black prédit qu’au fur et à mesure que ces fonds commenceront à investir dans des actifs de jeu et que des échanges cryptographiques plus importants tels que Coinbase les répertorieront sur leurs plateformes, cette classe de jetons pourrait encore monter en flèche.

