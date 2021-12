Ce nouveau service de streaming gratuit propose plus de 500 heures d’émissions et de films du monde entier

Il existe beaucoup trop de services de streaming sur le marché pour tous les suivre. Il y a de fortes chances que vous vous abonnez à quelques-uns, que vous en pesiez quelques autres et que vous soyez au milieu d’au moins deux essais gratuits. Pour rendre les choses encore plus compliquées, de nouveaux services de streaming voient le jour tous les mois environ. Heureusement, le dernier service de streaming pour attirer notre attention est entièrement gratuit.

Globi, similaire à Tubi et Pluto TV, est un service gratuit de vidéo à la demande basé sur la publicité. Selon le communiqué de presse de la société, le service de streaming propose plus de 500 heures de contenu primé du monde entier. Vous trouverez sur Globi des émissions et des films internationaux qui ne sont disponibles sur aucun autre service. Et vous n’aurez pas à payer de frais mensuels pour les regarder.

Globi : service de streaming gratuit de contenus internationaux

Si vous cherchez à élargir vos horizons de visionnement, Globi semble être un excellent point de départ. Il y a des émissions et des films du Danemark, d’Italie, de France, du Canada, d’Estonie et plus encore. Les publicités ne sont pas particulièrement intrusives non plus. Si vous supportez de regarder la télévision par câble, vous pourrez supporter les publicités ici. Regardez Globi en ligne sur Globi.tv ou sur Roku, Samsung TV, Amazon TV, Apple TV, iOS et Android.

Le PDG de Globi, Tariq Jalil, a partagé la déclaration suivante dans un communiqué de presse jeudi :

Le public a établi son désir de consommer du contenu international original – Globi entre désormais sur le vaste marché du streaming pour répondre directement à ce besoin en tant que seule plate-forme gratuite axée sur l’étranger. En offrant au public américain la possibilité de se gaver de plats mondiaux sophistiqués et d’élargir son exposition à diverses cultures grâce à des films et des séries télévisées captivants, Globi a l’intention de modifier la consommation de contenu primé pour renforcer et étendre davantage l’expérience de streaming culturelle.

Que regarder sur Globi

Voici la liste complète des nouveautés sur Globi tout au long du mois de décembre 2021 :

« Yeux bleus » (Suède) – À la traîne de la politique, de l’extrémisme et de la violence en Suède

« Contact » (France) – Le plus grand drame procédural du pays, la série policière se concentre sur Thomas Adam qui aide à résoudre des crimes dangereux en utilisant son don extraordinaire de toucher des objets et de connaître leur histoire

Embrasser le serpent (Colombie) – Le drame historique nominé aux Oscars présente la relation entre un chaman amazonien et dernier survivant de son peuple, et deux scientifiques qui travaillent ensemble pendant 40 ans pour rechercher en Amazonie une plante médicinale sacrée

« Les Simone » (Canada) – Suivez « Les Simone » dans leur quête d’affirmation, d’indépendance et de recherche d’eux-mêmes. Leurs aventures donneront vie à toute une gamme d’émotions.

Novembre (Estonie) – Le film d’horreur primé visite un village estonien pauvre alors qu’un groupe de paysans utilise des remèdes magiques et populaires pour survivre à l’hiver, et une jeune femme essaie de faire aimer un jeune homme

« Au fil de l’eau » (Belgique) – La série télévisée à succès suit un homme au passé troublé qui obtient une seconde chance de faire le bien à sa famille, tout en affrontant de vieux démons, de nouvelles tentations et des transactions dangereuses sur les quais d’Anvers

Exportations rares (Finlande) – Le film d’action remarquable raconte un conte de Noël des profondeurs des montagnes Korvatunturi

Réalité (Italie) – Lauréat du Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2012, le film suit un réalisateur en herbe à qui un producteur donne 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de douleur, digne d’un Oscar

« Âmes sœurs » (Australie) – Une série comique qui suit l’histoire d’un couple d’amis qui sont continuellement rapprochés au cours de l’histoire de l’humanité.

« Requiem de Stockholm » (Suède) – Basée sur les romans de Kristina Ohlsson, la série policière suit la criminologue non conventionnelle mais rusée Fredrika Bergman qui rejoint une unité d’enquête spéciale à Stockholm

« Piège à loups » (Russie) – Après qu’un gangster notoire ait simulé sa propre mort et pris sa retraite à l’étranger avec une nouvelle identité, il retourne dans sa ville natale 20 ans plus tard pour venger la mort de ses parents.

Globi sera disponible dans la plupart des pays du monde d’ici la fin de 2022.