Ce nouveau système de sommeil ne ressemble à rien de ce que j’ai vécu – et c’est au prix le plus bas d’Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Comme tant d’autres personnes lisant ceci en ce moment, j’ai du mal à dormir la nuit. Vous vous sentez probablement si seul quand il est 3h00 du matin et que vous restez éveillé pendant des heures. Mais des millions et des millions d’autres personnes ont leurs propres problèmes de sommeil.

Que vous ayez du mal à vous endormir ou à rester endormi, le vrai problème est qu’il y a tellement de choses différentes qui peuvent causer des difficultés à dormir. Beaucoup d’entre nous souffrent de stress, d’anxiété ou même de problèmes médicaux comme l’insomnie. Mais pour d’innombrables autres personnes, le problème est souvent environnemental. Parfois, les sons dans et autour de votre maison peuvent vous réveiller et tout ce dont vous avez besoin est une bonne paire de bouchons d’oreille. Ou peut-être est-ce une question de confort dans votre lit, auquel cas vous devriez envisager meilleurs oreillers et peut-être même un surmatelas.

Croyez-le ou non, le contrôle de la température est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se réveillent au milieu de la nuit. C’est pourquoi j’ai sauté sur l’occasion d’essayer le Système de sommeil OOLER quand Chilisleep a tendu la main pour voir si nous voulions le vérifier.

Vous vous couchez sous une couverture et vous vous réveillez au milieu de la nuit avec tous vos draps en boule au pied du lit? Ou peut-être augmentez-vous la climatisation dans toute la maison pour être plus à l’aise au lit la nuit pendant que vous dormez. Dans les deux cas, il existe un moyen beaucoup plus intelligent de contrôler votre température la nuit pendant que vous dormez. Au lieu de modifier vos réglages de climatisation ou de déplacer vos couvertures toute la nuit, vous pouvez en fait contrôler la température de votre lit à la place.

le Système de sommeil OOLER est un surmatelas étonnamment confortable doté d’un réseau de tubes à l’intérieur. Le coussin se connecte à une ou deux machines qui reposent sur le sol à côté de votre lit. Ces unités sont remplies d’eau que vous pouvez chauffer ou refroidir à des températures très précises, puis l’eau est pompée à travers les tubes du surmatelas. En conséquence, OOLER contrôle la température de votre surface de sommeil et l’augmente ou l’abaisse toute la nuit pendant que vous dormez.

Avec l’OOLER, l’essentiel est de jouer avec lui dès que vous l’obtenez pour la première fois afin que vous puissiez déterminer le meilleur chemin de température pour vous garder à l’aise pendant que vous dormez. Grâce à l’application qui l’accompagne, vous pouvez configurer OOLER pour régler la température autant et aussi souvent que vous le souhaitez. La plupart des gens le règlent de manière à ce qu’il réchauffe leur lit au début afin qu’il soit agréable et bien au chaud lorsqu’ils s’endorment. Ensuite, ils le refroidissent au cours de la nuit pour éviter la surchauffe et les garder agréables et confortables.

Je suis toujours en train de peaufiner les choses moi-même, mais je peux déjà remarquer une grande différence dans la qualité de mon sommeil. Mon seul vrai reproche jusqu’à présent est que le couvre-matelas a tendance à se déplacer et à se tasser un peu lorsque vous roulez dans votre sommeil. Cela dit, je tourne et tourne beaucoup moins qu’avant maintenant que j’ai commencé à utiliser l’OOLER, et je pense que les choses vont s’améliorer encore plus à mesure que je continue d’ajuster les réglages de température.

Système de sommeil d’OOLER est maintenant disponible sur Amazon, et c’est une nouvelle version qui a été lancée récemment avec tout un tas d’améliorations. Le prix commence à 749 $ pour le système queen-size avec une zone pour une personne, que OOLER appelle une configuration ME, et la configuration WE avec deux zones pour deux personnes double le prix.

Cela vaut chaque centime et plus si cela fonctionne pour vous, bien sûr, mais c’est le moment idéal pour essayer OOLER. Jusqu’à la fin du mois, il y a une vente spéciale qui réduit de 20% chaque système OOLER de taille. Les configurations ME et WE sont également couvertes, donc le prix commence à seulement 599,20 $ et vous pouvez économiser jusqu’à 320 $!

Voici les principaux points à retenir:

Améliorez la qualité de votre sommeil en contrôlant avec précision la température de votre surface de sommeil Contrôle de l’application pour une planification facile ou des ajustements à la volée Chauffez votre lit avant d’aller vous coucher la nuit pour qu’il soit agréable et bien au chaud lorsque vous vous endormez Gardez-le réchauffer ou refroidir les choses au cours de la nuit pour éviter la surchauffe Le système à base d’eau et l’application intelligente permettent d’ajuster facilement votre lit aux températures parfaites Réglages précis de la température de 55 ° F à 115 ° F Choisissez une configuration ME pour une personne ou WE pour les commandes à deux zones L’unité de commande silencieuse fait en moyenne 45 décibels à une distance de 3 pieds

