Ce nouveau téléphone Android est si puissant qu’il a besoin de deux ventilateurs pour le refroidir – .

Il y a seulement quelques semaines, Nubia a lancé un téléphone Android fou avec jusqu’à 18 Go de RAM et un ventilateur de refroidissement réel, comme vous ne voyez généralement pas sur les appareils mobiles. Mais les appareils RedMagic 6 de Nubia sont des téléphones de jeu, ils doivent donc offrir des performances soutenues à des niveaux de pointe et cela nécessite diverses technologies supplémentaires pour améliorer le refroidissement. Mais les téléphones avec un ventilateur de refroidissement sont déjà de vieilles nouvelles, car Lenovo vient de lancer son nouveau téléphone de jeu qui est si puissant qu’il n’a pas besoin d’un mais de deux ventilateurs pour le garder au frais.

Le Legion Phone Duel 2 est un téléphone de jeu conçu pour être utilisé en mode paysage, c’est ainsi que la plupart des jeux mobiles sont joués. Sa symétrie de conception m’a fait penser à Nokia N-Gage, une plate-forme de jeu conçue pour un univers mobile incroyablement limité par rapport à ce qui est possible aujourd’hui sur les appareils mobiles. Le premier N-Gage a exécuté Symbian il y a près de 20 ans lors de son lancement.

Vue d’affichage de Legion Phone Duel 2. Source de l’image: Lenovo

Le Phone Duel 2 n’est pas seulement une question d’ergonomie, bien que la conception vise à améliorer les sessions de jeu. Avant d’en arriver aux fonctionnalités spécifiques au jeu, éliminons la partie ennuyeuse.

Ce nouveau téléphone est avant tout un produit phare d’Android 2021. Il berce un écran AMOLED de 6,92 pouces avec des cadres symétriques, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un Corning Gorilla Glass 5, un processeur Snapdragon 888, jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5, jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1, une connectivité 5G, une caméra arrière à double objectif (64 – capteur principal mégapixels, objectif ultra grand angle 16 mégapixels), caméra selfie grand angle 44 mégapixels, batterie 5500 mAh avec prise en charge de 90 W, connectivité USB-C et Android 11.

Vue d’affichage de Legion Phone Duel 2 avec caméra selfie levée. Source de l’image: Lenovo

Tout le reste a été conçu avec le jeu à l’esprit. La carte mère du téléphone est placée dans le tiers central du téléphone, où vous trouverez également les ventilateurs. De cette façon, la chaleur dissipée par les ventilateurs ne frappe pas les mains de l’utilisateur lorsqu’elle est soufflée hors du téléphone. Outre le refroidissement Twin Turbo-Fan, le téléphone dispose également d’une chambre à vapeur et de couches de graphite pour améliorer l’efficacité du refroidissement.

Les côtés symétriques gauche et droit du combiné comportent chacun une batterie de 2750 mAh, de sorte que le téléphone doit être bien équilibré. L’appareil dispose de deux ports USB-C pour que le chargement n’interfère pas avec le jeu. Il ne faut que 17 minutes pour remplir une batterie de 0 mAh à 4500 mAh et 30 minutes pour une charge complète.

Legion Phone Duel 2 avec caméra selfie levée. Source de l’image: Lenovo

Toute plate-forme de jeu a besoin d’un excellent contrôleur, et le Lenovo Legion Phone Duel 2 s’efforce d’offrir exactement cela. Le combiné comporte quatre boutons d’épaule ultrasoniques en haut, deux points de contact d’écran capacitif arrière et deux points de contact de force dans l’affichage; tout cela fait partie du système Octa-Triggers de Lenovo. Les moteurs linéaires à vibration haptique à double axe X gèrent le retour tactile.

La caméra selfie de 44 mégapixels apparaît sur le côté, ce qui n’est pas une bonne position pour les selfies ordinaires – mais elle fonctionne très bien en mode paysage. Les autres fonctionnalités qui devraient aider à répondre aux besoins de jeu sont les deux haut-parleurs Dolby Atmos orientés vers l’avant et l’écran de 6,92 pouces, qui dispose d’un processeur Pixelworks i6 basé sur l’IA pour améliorer l’expérience visuelle dans les jeux.

Vue latérale de Legion Phone Duel 2. Source de l’image: Lenovo

Comme prévu, toute cette technologie a un prix élevé. Le Legion Dual Phone 2 coûtera 999 € (1188 $) en Europe, et vous obtiendrez une station de charge incluse dans ce prix. Une version plus abordable du combiné, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, coûtera 799 € (950 $). Le téléphone sera lancé ce mois-ci en Chine et en mai dans la région Asie / Pacifique ainsi qu’en Europe.

