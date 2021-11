Ce nouveau test sanguin révolutionnaire détecte 50 types de cancer différents

Un nouveau test pourrait aider les médecins à découvrir le cancer chez les patients beaucoup plus tôt, augmentant ainsi les chances de fournir un traitement salvateur.

Selon de nouveaux rapports, la Mayo Clinic prévoit de lancer un nouveau test sanguin qui pourrait détecter plus de 50 types de cancer différents. La Mayo Clinic prévoit de commencer à utiliser le test avant la fin de l’année, et certains pensent que cela pourrait changer la donne. Il a été développé par une société appelée GRAIL et sera connu sous le nom de test Grail Galleri.

La détection du cancer par des tests sanguins pourrait sauver des vies

Médecin préparant le patient pour le prélèvement sanguin. Source de l’image : Yakobchuk Olena/Adobe

Découvrir que vous ou un être cher avez un cancer peut être terrifiant. Cependant, les médecins disent que plus le cancer est détecté tôt, meilleures sont les chances de le combattre. Grâce à la nouvelle technologie et à un nouveau test sanguin, nous pourrions voir ces chances augmenter encore plus à l’avenir.

« Si les cancers peuvent être détectés tôt, nous pouvons considérablement améliorer les résultats pour les patients », a déclaré le Dr Julia Feygin à CBS Minnesota. Selon Feygin, notre sang contient une signature ADN, et le test suit l’ADN qu’une cellule cancéreuse rejette pour déterminer si le patient souffre d’un type de maladie cancéreuse.

« Nous pouvons trouver et séquencer ces minuscules morceaux d’ADN dérivé de tumeurs dans le sang et, sur la base des modèles que nous voyons, nous pouvons révéler s’il existe un signal de cancer présent », a expliqué le Dr Feygin. Une étude interventionnelle menée par des cliniques, dont la Mayo Clinic, a renvoyé 20 signaux sur 6 600 participants. Une étude distincte a révélé un taux de faux positifs inférieur à 1%, ce qui rend le test extrêmement précis.

Ne remplace pas les méthodes actuelles de découverte du cancer

La patiente Carole Linderman se fait prélever du sang pour une biopsie liquide, lors d’un rendez-vous au Jefferson University Hospital de Philadelphie le mardi 28 avril 2015. De nombreuses études suggèrent que les résultats de la biopsie liquide reflètent largement ceux des tissus et trouvent parfois plus de mutations. Source de l’image : AP Photo/Jacqueline Larma

Les médecins disent que le nouveau test ne remplacera pas complètement les méthodes actuelles de découverte du cancer comme les mammographies. Au lieu de cela, il servira de complément aux options de test que les médecins proposent déjà aux patients. Il ne sera pas non plus accessible à n’importe qui. Le test est destiné aux personnes présentant un risque élevé de cancer. Le Dr Feygin dit que ces facteurs de risque peuvent être aussi simples que l’âge ou l’état de santé général.

Bien que certaines méthodes de dépistage soient déjà en place, l’American Cancer Society affirme que 71% des décès par cancer proviennent de types pour lesquels aucune option de dépistage n’est recommandée. Avec ce nouveau test sanguin, cependant, les médecins pourraient avoir une meilleure chance d’attraper ces cancers avant qu’ils ne deviennent incontrôlables.

CBS Minnesota rapporte que le test coûtera 949 $. Le test ne sera pas couvert par l’assurance. Il nécessite également une ordonnance, les patients devront donc parler à leur médecin pour l’obtenir. Les fabricants du test travaillent toujours sur l’approbation complète de la FDA. Si rien ne se présente, cependant, nous pourrions voir ce test utilisé d’ici la fin de 2021.