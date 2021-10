Ce nouveau thriller d’horreur Netflix a atteint la première place du classement des films

Sur le papier, le nouveau film original de Netflix Night Teeth – qui fait partie de la gamme de contenu déjà bien remplie du streamer d’octobre – va ressembler un peu à certaines choses que vous avez probablement vues auparavant. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? D’après la description officielle du nouveau film via Netflix : « Un étudiant travaillant au noir en tant que chauffeur prend deux femmes mystérieuses pour une nuit de fête à travers LA. Mais quand il découvre leurs intentions sanguinaires – et leur enfer dangereux et sombre – il doit se battre pour rester en vie.

C’est essentiellement la garantie de 2004, juste avec des vampires ajoutés cette fois-ci. Il y a aussi d’autres notes familières dans l’intrigue, y compris le genre de trêve difficile entre les humains et les vampires que nous avons également vu auparavant – mais ce sont les similitudes collatérales qui étaient assez frappantes pour moi. Dans ce thriller, mettant en vedette Tom Cruise et Jamie Foxx, un chauffeur de taxi ramasse par inadvertance un assassin. Il oblige le chauffeur à l’emmener à une série de coups planifiés.

Film Netflix Dents de nuit — en streaming

Pendant ce temps, revenons à Dents de nuit. « Pour gagner de l’argent supplémentaire, l’étudiant excentrique Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) travaille au clair de lune comme chauffeur pendant une nuit », lit-on dans le matériel de presse de Netflix. « Sa tâche : conduire deux mystérieuses jeunes femmes (Debby Ryan et Lucy Fry) dans Los Angeles pour une soirée de fête.

Finalement, Benny est mêlé à une guerre entre les vampires et les protecteurs du monde humain. Ce dernier groupe est dirigé par le frère de Benny, joué par Raúl Castillo. « Avec le lever du soleil qui approche à grands pas », poursuit le document de presse, « Benny est obligé de choisir entre la peur et la tentation s’il veut rester en vie et sauver la Cité des Anges. »

Réactions des critiques et des téléspectateurs

Malheureusement, les critiques et le public n’ont pas vraiment apprécié ce film depuis sa sortie il y a quelques jours.

Chez Rotten Tomatoes, le film a un score d’audience moyen de 49%. Le film a un score de critiques encore pire de 35%, sur la base de 31 critiques à ce jour. Comme cette critique (avec un score de 2 sur 4), de RogerEbert.com : « Les vampires sont traités comme l’un des nombreux clichés dans cette comédie d’action d’horreur décevante qui a peu de charisme en soi.

Faits saillants sur le film Dents de nuit

Une chose intéressante à noter à propos de ce film concerne la musique. La bande originale a été conçue pour que chaque quartier de LA dans le film ait son propre son distinct. C’est selon Netflix, qui ajoute que l’esthétique de la bande originale a été inspirée en partie par les jeux vidéo Grand Theft Auto.

Pendant ce temps, ce film a également couvert les périodes avant et après COVID.

Night Teeth a été tourné à la Nouvelle-Orléans. À un moment donné, la production a déménagé à Los Angeles pour terminer. Puis sont arrivés les premiers confinements COVID. Ceux-ci, malheureusement, ont nécessité une pause de 6 mois sur la production. « Passer du partage de whiskies dans les bars de la Nouvelle-Orléans à des masques, des visières et trois tests COVID par semaine à Los Angeles a été un ajustement massif », selon Netflix. « Mais les acteurs et l’équipe se sont rapidement acclimatés à la nouvelle normalité » et se sont amusés en cours de route.

Jorge Lengeborg Jr. joue Benny et Deborah Ryan Papp est Blaire, dans « Night Teeth » de Netflix. Source de l’image : Kat Marcinowski/Netflix