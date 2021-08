Ce nouveau thriller graveleux est votre prochaine obsession Netflix • .

Les années de la Seconde Guerre mondiale continuent d’être une source d’inspiration irrésistiblement profonde pour les écrivains et les artistes qui continuent de produire des livres, des films et des séries télévisées sur le dernier conflit militaire véritablement mondial. Sur le front du streaming, des exemples récents incluent la prochaine adaptation Apple TV + du livre de Donald L. Miller Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany. Celui-ci sera la suite de la célèbre série limitée Band of Brothers de HBO. D’autres exemples récents, parmi ceux qui sont actuellement diffusés en continu, incluent The Dig de Netflix, un film mettant en vedette Carey Mulligan sur un riche propriétaire terrien à la veille de la Seconde Guerre mondiale qui embauche un archéologue pour creuser des monticules sur sa propriété. En attendant, en plus de celui-là ? Nous sommes ici pour dire que vous devriez envisager de mettre la série The Defeated Netflix sur votre liste d’émissions à découvrir.

La série Netflix vaincu

Ce nouveau spectacle mérite d’emblée le mérite de s’être placé dans le contexte d’un moment de la Seconde Guerre mondiale qui est souvent négligé : les conséquences. Dans ce cas, l’histoire se déroule dans la capitale allemande assiégée. Selon le synopsis de Netflix : « Max McLaughlin (joué par Taylor Kitsch) est un flic américain qui arrive à Berlin à l’été 1946 pour aider à créer une force de police au lendemain de la guerre.

Outre Kitsch, d’autres ajouts fantastiques à la distribution incluent Michael C. Hall de Dexter, Tuppence Middleton et Nina Hoss. Cette dernière étant une actrice d’origine allemande qui sera familière aux fans de Homeland. Elle se démarque ici en tant qu’Elise Garten. Un ancien professeur de langues qui rejoint la police et doit naviguer dans la politique du genre, entre autres obstacles.

Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Tuppence Middleton, Logan Marshall-Green et Nina Hoss sont les vedettes de The Defeated, une série palpitante qui se déroule en 1946 et qui suit un Américain qui arrive à Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant sur Netflix pic.twitter.com/bhWhSHSoFi – Netflix (@netflix) 18 août 2021

The Defeated se compose de huit épisodes, chacun d’environ 50 minutes. L’épisode 1 s’intitule First Trick et met tout en place de manière assez convaincante (j’ai commencé à regarder jeudi). “En arrivant à Berlin”, lit-on dans le résumé de Netflix, “Max a rapidement un avant-goût de la violence qui sévit dans la ville.”

Pendant ce temps, “Elsie met le cap sur un patron du crime sinistre et insaisissable.”

Réaction

The Defeated est l’un des dizaines de films et d’émissions que Netflix sortira tout au long du mois d’août. Et cela suscite déjà des réactions assez positives, tant de la part des critiques que des téléspectateurs. Parmi ces derniers figurent des utilisateurs de Twitter comme @ktannenbaum04, qui a publié sur le réseau social : « The Defeated de Binged Netflix à propos de la force de police naissante de l’après-guerre 1946. Passionnant, macabre et convaincant. »

Même chose avec l’utilisateur de Twitter @GersPunk, qui a tweeté : « The Defeated sur Netflix est sacrément bon. J’aime les drames historiques.

Dans l’ensemble, j’ai été impressionné par ce que j’ai vu de la série jusqu’à présent. Cela commence par des images d’actualités de Berlin. Avec les images montrant comment la ville avait été découpée par les Américains ainsi que les dirigeants russes, anglais et français. Donc, naturellement, le processus de reconstruction allait être tout sauf simple.