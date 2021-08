Ce nouveau tireur d’arène gifle

Capture d’écran : 1047 Jeux / Kotaku

Aussi bonne que soit la version bêta de Halo Infinite l’autre jour, elle a un problème. Splitgate fait aussi bien la même marque de jeu de tir, et il a des portails.

Le jeu de tir en arène inspiré de Halo flotte sur Steam depuis mai 2019, mais après une ouverture décente, le jeu était relativement en sommeil jusqu’au lancement de la bêta ouverte il y a quelques semaines. C’est une bonne chose : malgré les temps d’attente potentiellement énormes, Splitgate est absolument génial.

Le pitch de base est assez simple. Splitgate est un jeu de tir en arène, qui vise à garder les gens engagés en tournant constamment à travers un énorme mélange de modes. Il existe des options simples comme Team Deathmatch ou Team Shotty Snipers, qui n’est que du TDM mais tout le monde est équipé d’un fusil de chasse et d’un fusil de sniper.

D’autres modes incluent VIP, où deux équipes ont chacune un VIP. Vous obtenez des points uniquement pour avoir tué les VIP, qui ont une double santé pour compenser l’impossibilité de lancer des portails. Il y a un mode avec une boule disco, qui ressemble fondamentalement à une domination ou à un point dur plus mobile. Team SWAT est un mode avec des fusils de combat et des pistolets, où les tirs à la tête sont des insta-kills. Il y a les offres habituelles de free-for-all, 2v2, solo et instagib, mais il y a aussi Teabag Confirmed, où les joueurs n’obtiennent des points que pour avoir mis en sachet l’ennemi.

C’est essentiellement un retour à l’époque de Halo décontracté. Sauf que vous pouvez lancer des portails sur toute la carte – et vous pouvez voir et tirer sur les ennemis à travers eux.

Vous pouvez sauter/courir à travers les portails alliés et ennemis, bien que vous ne puissiez voir qu’à travers le vôtre. (Cependant, vous pouvez toujours spammer aveuglément via les portails ennemis.)

Il y a une certaine magie technique évidente impliquée dans la création d’un jeu qui rend efficacement deux côtés différents de la carte sur votre écran sans perdre de temps. Mais l’exécution ouvre tellement de portes qu’il est assez surprenant qu’un autre développeur ne l’ait pas fait auparavant. Dans le GIF ci-dessus, vous pouvez voir le moment dans ma tête où il clique. Le premier ennemi tombe et je manque de munitions pour tirer sur le second, seulement pour que je m’en rende compte – attendez, je peux simplement me téléporter au-dessus d’eux et terminer le travail.

Ce simple processus de réflexion change complètement la façon dont vous pensez aux tireurs comme celui-ci. Cela crée beaucoup de chaos, bien sûr, bien que tous les joueurs soient équipés d’une grenade EMP qui fermera les portails ennemis au contact.

Même encore, la quantité d’angles possibles est stupéfiante. Imaginez ce que l’autre joueur a ressenti en regardant cela sur la killcam :

J’ai effectivement ouvert un portail pour couvrir le sol sous moi, que j’ai ensuite utilisé pour éliminer un joueur à une centaine de kilomètres.

Et les portails ne sont pas seulement destinés aux bonnes tactiques. C’est presque fait sur mesure pour des moments clipsables comme celui-ci qui attirent les gens dans un jeu :

Si vous vous demandez si cela semble un peu déséquilibré, rappelez-vous simplement : il y a des chemins massifs en dessous et sur les côtés. Après tout, les gens n’ont pas à foncer à découvert dès le début d’un match.

Ce qui fait que tout cela colle, c’est à quel point les matchs occasionnels de Splitgate sont rapides – généralement huit minutes par morceau. C’est assez rapide pour que si vous ne commencez pas à en vouloir à une carte que vous n’aimez pas, à une équipe non coordonnée ou à un mode avec lequel vous n’aimez pas. Il est essentiellement fait sur mesure pour que les gens continuent de jouer tour après tour, en offrant suffisamment de variété entre les cartes, les modes et les récompenses d’après-match pour garder les gens engagés.

Splitgate est probablement la meilleure tentative que j’aie vue depuis des années pour faire revivre le format de tir d’arène, en dehors des sorties annuelles de Call of Duty. COD et Halo ont un avantage naturel en ce sens qu’ils s’appuient sur un public intégré, des fans qui afflueront ou reviendront au jeu malgré tout, car c’est leur nourriture réconfortante.

De nombreux développeurs ont essayé de faire en sorte que les tireurs d’arène collent, mais sans aucun succès. Regardez les morts rapides de Rocket Arena, l’exclusivité Xbox Bleeding Edge ou encore l’échec de Quake Champions à trouver un public important. Cela prend généralement un thème ou une sorte de crochet spécial, comme le motif humains contre requin dans Depth il y a quelques années, et même alors, beaucoup de ces jeux perdent de la vitesse assez rapidement.

Splitgate a les meilleures chances de maintenir le cap : c’est gratuit, le jeu de tir est excellent et il a un mécanisme qui change fondamentalement la façon dont vous vivez ce genre de jeux. Je suis content que les développeurs aient retardé sa sortie assez longtemps pour trier les serveurs – c’est probablement la seule chose qui semble empêcher Splitgate d’être un énorme succès. Il dispose déjà d’un jeu croisé solide et fonctionnel, de nombreuses cartes, de plus de 15 modes et d’une prise en charge personnalisée du lobby. Ce n’est pas un titre AAA, mais il joue vraiment comme un.

Je ne plaisante pas : Splitgate est si bon. Essayez la bêta ouverte sur Steam et découvrez par vous-même. Si vous êtes sur consoles, voici la version PS4/PS5 et le lien pour les utilisateurs de Xbox One/Xbox Series S/X.