Ce nouvel accessoire ajoute une charge sans fil à presque tous les ordinateurs portables – .

La plupart des smartphones phares prennent en charge la recharge sans fil, car c’est une fonctionnalité que nous avons commencé à tenir pour acquise. Nous nous attendons à ce que ces appareils haut de gamme prennent en charge la recharge sans fil pour la commodité qu’elle apporte. Il est tellement plus facile de placer le téléphone sur un chargeur sans fil lorsque vous ne l’utilisez pas, plutôt que de tâtonner avec des câbles et des connecteurs. C’est un excellent moyen de s’assurer que l’appareil a une charge décente lorsque vous êtes sur le point de quitter la maison. C’est aussi un excellent moyen de recharger les téléphones pendant la nuit.

Lenovo pense qu’il peut apporter une commodité similaire au chargement de la batterie d’un ordinateur portable. Avant le MWC 2021, la société a annoncé une multitude d’accessoires sous sa nouvelle marque Go qui comprend un surprenant kit de recharge sans fil qui peut transformer n’importe quel ordinateur portable en un appareil pouvant se recharger sans fil.

Comme c’est le cas avec les smartphones et les écouteurs qui utilisent le chargement sans fil, le kit de chargement sans fil Lenovo Go USB-C offre le type d’expérience de chargement sans fil qui nécessite un tapis. L’ordinateur portable et le tapis de chargement doivent être en contact à tout moment. Ce n’est pas la technologie de recharge sans fil longue distance dans toute la pièce dont nous rêvons, bien que la marque Motorola de Lenovo travaille déjà sur ce type de technologie également.

Les accessoires Lenovo Go incluent le kit de chargement sans fil Lenovo Go USB-C pour ordinateurs portables. Source de l’image : Lenovo

Le kit de chargement sans fil est composé de deux composants, dont l’un est visible dans la deuxième rangée d’accessoires Lenovo Go ci-dessus. Il est positionné comme le premier appareil de la deuxième rangée, juste sous les banques d’alimentation. Un tapis de charge est placé sur le bureau et il devra être branché au mur pour l’alimentation. Un deuxième composant se fixera au bas de l’ordinateur portable et se connectera à l’un de ses ports USB-C. L’engin résultant fournira une charge sans fil à 65 W, ce qui devrait suffire pour recharger la plupart des ordinateurs portables de 13 et 14 pouces.

Le son n’aura pas fière allure, étant donné que vous devez ajouter un accessoire au bas de votre ordinateur portable, mais cela pourrait ajouter un peu de commodité à votre routine et vous permettre désormais d'”oublier” votre chargeur à la maison. Propulsé par la technologie d’Energysquare, le kit de chargement sans fil Lenovo Go USB-C sortira en octobre avec un prix de 139,99 $.

Lenovo a également annoncé mercredi une série d’accessoires Go supplémentaires, en plus du kit de chargement sans fil pour ordinateurs portables. Certains d’entre eux vus dans l’image ci-dessus. La liste comprend une nouvelle banque d’alimentation pour appareils mobiles, trois paires d’écouteurs différentes, quelques souris, un clavier ergonomique et un organisateur technique pouvant accueillir plusieurs des accessoires dont vous pourriez avoir besoin pendant vos déplacements. Consultez ce lien pour un aperçu complet des accessoires Lenovo Go, avec les prix et les dates de sortie.

Séparément, Lenovo a annoncé de nouveaux ordinateurs portables pouvant bénéficier du kit de chargement sans fil ci-dessus, notamment les nouveaux Chromebooks IdeaPad, le portable phare de quatrième génération ThinkPad X1 Extreme et les ThinkPad L13 Yoga Gen 2 et ThinkPad L13 Gen 2.

