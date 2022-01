Ce nouvel angle de l’effondrement de la balustrade est sauvage

Un certain nombre de fans des Eagles ont de la chance de ne pas avoir subi de blessures graves dimanche après qu’un effondrement de rampe au FedEx Field les a fait voler au sol, et presque au-dessus du QB Jalen Hurts, après le match Philadelphie-Washington.

Hier, nous avons vu la vidéo virale avec l’angle derrière Hurts alors qu’il sortait du terrain après avoir mené les Eagles à une victoire. Les fans étaient OK et Hurts a posé pour quelques photos et tout le monde a continué son chemin.

Mais ce nouvel angle de l’incident montre à quel point tout le monde était chanceux parce que cela n’avait pas l’air bien du tout.

Regarde ça:

Mon Dieu.

FedEx Field est un tel dépotoir. Je suis juste content que tout le monde aille bien, mais ce stade doit disparaître.

Twitter a eu des réactions :