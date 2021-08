Ce nouvel étui Nintendo Switch offre un moyen intelligent de stocker et de protéger votre console

Le fabricant d’électronique et de périphériques Inateck est sur le point de lancer son dernier accessoire technologique, un étui de rangement et de voyage ultra-intelligent pour la Nintendo Switch.

L’étui de protection Inateck Ultimate pour Nintendo Switch vous permet de ranger votre console, vos Joy-Con, vos jeux et plus encore à l’intérieur de ce qui semble être un étui bien gardé ; vous remarquerez qu’il présente des bosses en caoutchouc sur chaque bord, ce qu’Inateck appelle son concept de protection à 360 °.

Chacun des nombreux éléments du Switch, de la prise aux sangles Joy-Con et au câble HDMI, peut tous être inséré dans les différents compartiments proposés (n’oubliez pas que contrairement aux boîtiers plus grands de sociétés comme Tomtoc, c’est conçu pour les voyages portables et n’inclut pas d’espace pour la station d’accueil du commutateur). Il est également livré avec une fermeture éclair en métal YKK, une poignée discrète et un extérieur “anti-éclaboussures”.

L’étui sera bientôt vendu sur Indiegogo – si vous vous inscrivez aux notifications de la campagne à venir, vous aurez accès à une offre anticipée de 50 %. Il semble que cela pourrait bien être une option de stockage très décente, donc tant que le prix est correct, cela peut valoir la peine de s’inscrire pour profiter de cette offre.

