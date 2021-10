Ce nouvel original Netflix tordu a finalement mis fin à la course de Squid Game au n ° 1

Cela devait finir par arriver – l’étau dont Squid Game a joui pendant des semaines à la première place de Netflix n’est enfin plus. Depuis sa sortie mi-septembre, bien sûr, la série en langue coréenne est véritablement devenue un phénomène mondial. Il a été critiqué par Saturday Night Live, a engendré un torrent de mèmes et d’activités sur les réseaux sociaux, et vaut même 900 millions de dollars en valeur d’impact pour le streamer. Cependant, jetez un coup d’œil aux titres aujourd’hui sur la liste des 10 meilleurs films et émissions de télévision de la société pour les États-Unis, et vous verrez que c’est maintenant la série super animée You Netflix qui se situe au n ° 1.

Vous série Netflix — Saison 3 en streaming maintenant

La troisième saison de cette série originale Netflix, avec Penn Badgley, est sortie vendredi. Déjà, il s’avère être un succès auprès des critiques. Sur le site d’agrégation d’avis Rotten Tomatoes, par exemple, il a obtenu un excellent score de 95 % de critiques, basé sur 37 avis à ce jour.

« Un jeune homme dangereusement charmant et intensément obsessionnel prend des mesures extrêmes pour s’insérer dans la vie de ceux qui le fascinent », lit-on dans la description officielle de Netflix pour la série. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur vous, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2018. La nouvelle saison était également l’une des nouvelles versions de Netflix les plus attendues pour le mois d’octobre.

Si ce qu’ils ont fait ne les empêche pas de dormir la nuit, leur nouveau-né le fera. YOU La saison 3 est maintenant en streaming. pic.twitter.com/JzsbzoiNur – VOUS (@YouNetflix) 15 octobre 2021

Badgley joue le rôle de l’un des personnages principaux de You, Joe Goldberg. Le casting comprend également Victoria Pedretti et Elizabeth Lail, et la nouvelle saison a été filmée à et autour de Los Angeles. Le spectacle est également basé sur le roman à succès de Caroline Kepnes du même nom.

Complot et réaction

« Dans la saison 3 », explique le matériel de presse de Netflix, « Joe et Love, maintenant mariés et élevant leur bébé, ont déménagé dans la douce enclave de Madre Linda en Californie du Nord. » Là, les environs comprennent le célèbre Insta. Ainsi que des « mamans blogueuses au jugement » et de riches entrepreneurs technologiques.

Joe s’engage à vivre en tant que mari et père. Cependant, poursuit Netflix, il « craint l’impulsivité mortelle de Love. Et puis il y a son cœur. La femme qu’il cherchait depuis tout ce temps pourrait-elle vivre juste à côté ? Sortir d’une cage dans un sous-sol est une chose. Mais la prison d’un mariage parfait avec une femme qui est sage à vos tours ? Eh bien, cela s’avérera une évasion beaucoup plus compliquée.

Les intrigues de la nouvelle saison incluent également des intrigues quelque peu arrachées aux gros titres. Les éléments de l’histoire incluent des anti-vaccins, ainsi qu’une subtile allusion à la mort de Gabby Petito. Dans ce sens, en fait, le titre de l’épisode trois de la nouvelle saison You se démarque: « Syndrome de la femme blanche manquante ».

Pendant ce temps, la nouvelle saison a également suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains d’entre eux peuvent être consultés ci-dessous.

Chaque fois que Joe fait de son mieux pour être dans le droit chemin Amour : #YouNetflix #YOOUSEASON3 pic.twitter.com/USWNjOF2ej – . (@blkgirlvents) 16 octobre 2021

Le thérapeute de Joe et Love lisant cet article à la fin de la saison #YouNetflix #YOUSEASON3 pic.twitter.com/wrBz3LOFVW – kristian se mêle (@kristiannoelle) 16 octobre 2021

d’accord, mais pouvons-nous dire à quel point la partie la plus irréaliste de cette émission est de savoir comment un homme blanc médiocre comme Joe Goldberg, qui peut À PEU occuper un emploi au salaire minimum, tire d’une manière ou d’une autre ces belles femmes #YouNetflix #YOUSEASON3 pic.twitter.com/S05ggR3327 – . (@blkgirlvents) 16 octobre 2021

Les trois saisons de You (chacune contenant 10 épisodes) sont désormais diffusées en streaming sur Netflix. L’émission est actuellement n ° 1 sur la liste des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix pour les États-Unis, ainsi que dans le classement combiné des 10 meilleurs films et émissions de télévision du streamer.

