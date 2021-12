Ce pack est parfait pour les coureurs : l’une des meilleures montres et écouteurs Huawei avec annulation de cadeau pour 229 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei a une nouvelle smartwatch à vendre en Espagne, et la vend également déjà dans un pack qui comprend en cadeau des écouteurs d’une valeur d’environ 100 euros.

S’il est une marque technologique qui a beaucoup misé sur des gadgets technologiques qui ne sont pas mobiles, c’est bien Huawei, qui s’est fait une vertu de nécessité pour devenir l’une des marques les plus compétitives dans des secteurs comme les montres connectées ou les casques True Wireless.

Dans sa dernière offre, elle propose un pack qui comprend à la fois les accessoires : le Huawei Watch GT 3 et les FreeBuds 4i avec suppression active du bruit pour 229 euros, un coût plus que raisonnable qui permet de faire d’une pierre deux coups, surtout si on est coureur.

Cette montre de sport a un GPS et une autonomie assez longue, en plus de capteurs précis comme peu dans son secteur, tandis que les écouteurs ont ANC et une qualité sonore plus que remarquable, d’où leur prix séparé est de 99 euros.

Montre intelligente avec surveillance précise de la fréquence cardiaque et mesure de la SpO2 tout au long de la journée. Il dispose de plus de 100 modes sportifs et a jusqu’à deux semaines d’autonomie. Disponible avec boîtier de 42 et 46 mm.

Le prix réel que vous paieriez pour cette montre est bien inférieur à ce que vous coûteraient ses principaux concurrents, aussi bien auprès de marques technologiques comme Samsung ou Apple que d’autres spécialisées dans le sport comme Garmin.

Ce que vous emportez avec vous est un modèle capable de mesurer la distance parcourue, le rythme, de définir des partiels et même de vous donner des conseils pour vous améliorer, ainsi que de créer des entraînements personnalisés adaptés à vos capacités et de mesurer quel pourcentage de votre capacité physique totale vous offrez à chaque séance.

Il est pratiquement un entraîneur personnel, avec des fonctions qui jusqu’à récemment étaient réservées aux seuls modèles purement sportifs. Par conséquent, malgré des fonctions telles que la réception d’appels sur votre poignet ou de notifications depuis votre mobile, c’est aussi l’une des meilleures montres de course de 2021 avec toutes les lois.

La livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, comme d’habitude dans les commandes à la boutique officielle Huawei de notre pays, qui vend généralement ses propres produits en dessous du prix qu’ils ont dans des magasins comme Amazon.

