Ce partenariat VeChain permettra aux détenteurs d’EFP de faire leurs achats sur Ebay, Amazon et autres

La Fondation VeChain a annoncé un partenariat avec Shopping.io, une plateforme internationale de commerce électronique qui intègre les paiements cryptographiques. À partir d’aujourd’hui le 9 juillet, les consommateurs peuvent utiliser des jetons VET pour acheter sur Amazon, eBay, Walmart et Etsy.

De plus, les détenteurs de FP peuvent bénéficier d’une remise de 2% sur tous les articles, qu’il s’agisse d’électronique, de nouveautés, d’articles du quotidien et plus encore. La remise sera disponible pour les deux prochaines semaines à partir d’aujourd’hui. Arbel Arif, fondateur et PDG de Shopping.io, a déclaré ce qui suit à propos de sa coopération avec VeChain.

VeChain est une réalisation absolument énorme pour shopping.io en raison de sa communauté passionnée et de sa longévité dans l’espace. Nous sommes ravis de voir ce que l’avenir peut apporter d’autre grâce à ce partenariat.

Cette plate-forme d’intégration de crypto-monnaies est parmi les rares qui permettent à ses utilisateurs de transporter leurs crypto-monnaies pour effectuer des achats en ligne. En plus de l’EFP, Shopping.io propose à ses consommateurs « des centaines de jetons différents ».

La plate-forme possède ses propres jetons natifs appelés $ SPI et $ GSPI. Cela peut être utilisé lors du paiement pour recevoir d’autres réductions. Selon une publication officielle, la société :

(…) Ils croient au pouvoir de la liberté absolue en matière de commerce électronique et de changer l’industrie pour le mieux, pour toujours. Un achat à la fois.

Un autre partenaire de l’écosystème ! #VET étend l’utilitaire sur plus de plates-formes ! https://t.co/c9O7NQXTTm – Fondation VeChain (@vechainofficial) 9 juillet 2021

VeChain (VET) fait son chemin vers la table d’honneur alors qu’il gagne en importance en Chine

La Fondation VeChain a récemment annoncé des partenariats importants. Cela comprenait le commerce électronique, l’environnement et d’autres secteurs. L’organisation faisait partie du Sommet sur la sécurité alimentaire de l’Alliance chinoise pour la sécurité alimentaire et la santé animale (CAFA) le 7 juillet 2021.

Cette organisation est composée de certains des plus grands noms de l’industrie, tels que Starbucks, Unilever China, Mars China, YumChina et Cargill, et bien d’autres, comme on le voit ci-dessous.

Membres de l’Alliance chinoise pour la santé animale et la sécurité alimentaire (CAFA). Source : Fondation VeChain

VeChain est le seul fournisseur public de blockchain pour cette alliance. Au cours du Sommet, la fondation a abordé :

(…) Le potentiel radical de la traçabilité agricole pour connecter et transformer l’ensemble de la chaîne de valeur, des producteurs aux clients et aux agences gouvernementales.

CAFA opère directement sous l’institution gouvernementale appelée Alliance nationale chinoise pour l’innovation technologique dans les sciences agricoles. Fondée par le ministère de l’Agriculture de la République populaire de Chine, la participation de VeChain au sommet démontrera l’importance de cette plate-forme dans le géant asiatique.

L’alliance a entrepris de construire un système traçable tirant parti de la technologie blockchain. Les membres de cette initiative pourront enregistrer, partager et protéger des données sur la blockchain VeChainThor. Augmenter ainsi la confiance entre les consommateurs finaux et les entreprises.

Au moment de la rédaction, VET se négocie à 0,07 $ et suit le sentiment général du marché. Par conséquent, il enregistre des pertes importantes dans le graphique de 7 jours (-11-1%) et 30 jours (-33,1%).

VET dans une tendance baissière sur le graphique journalier. Source : VETUSDT Tradingview