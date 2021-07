Ce pays a essayé une semaine de travail de quatre jours et ce fut «un succès écrasant» • .

L’auteur et psychologue organisationnel Adam Grant a tweeté quelques réflexions plus tôt cette année sur le phénomène encore rare de la semaine de travail de quatre jours. La routine du lundi au vendredi, a-t-il expliqué, “est une invention humaine”. Cela ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer. En effet, ils changent. Juste très lentement.

Les offres d’emploi qui mentionnent des semaines de travail de quatre jours, a poursuivi Grant, ont triplé depuis 2018. Néanmoins, elles ne représentent encore aujourd’hui qu’environ 1% des emplois. « Pourquoi avons-nous peur de mener l’expérience ? » Grant a tweeté. « Dans le pire des cas, nous apprendrons quelque chose. » La façon dont, eh bien, les chercheurs d’un pays viennent de le faire.

Semaine de travail de quatre jours

Selon un nouveau rapport, des chercheurs en Islande ont analysé l’effet qu’une semaine de quatre jours aurait sur les employés là-bas. Les travailleurs ont été payés le même montant pour travailler moins d’heures, et ils ont été étudiés entre 2015 et 2019.

Soulignant apparemment l’idée que des employés plus heureux et moins stressés conduisent à un cercle vertueux de meilleur travail, les chercheurs ont découvert que la productivité s’améliorait dans de nombreux cas. À tel point que l’expérience a été déclarée “un succès écrasant”, selon un rapport de la BBC. Et, en fait, de nombreux travailleurs sont passés à ce nouvel arrangement d’horaires plus courts.

L’Islande a récemment terminé un essai de 4 ans d’une semaine de 4 jours sans réduction de salaire avec 1% de sa population participante. Le résultat? La productivité a augmenté. Bien-être augmenté. Ce fut un tel succès que leurs syndicats sont déjà en train de négocier pour cela à l’échelle nationale.

Dans l’ensemble, environ 1 % de la population islandaise en âge de travailler a été inclus dans l’expérience de la semaine de travail de quatre jours. Il était géré par le conseil municipal de Reykjavík et le gouvernement national. Au total, plus de 2 500 travailleurs ont participé à l’étude.

Des lieux de travail allant des bureaux aux hôpitaux et aux écoles maternelles ont participé à l’étude. Les résultats ont inspiré nombre d’entre eux à passer d’une semaine de travail de 40 heures à une semaine de 35 ou 36 heures. Les syndicats du pays en ont également pris note. Beaucoup d’entre eux ont rapidement renégocié les modalités de travail, et les chercheurs pensent que la grande majorité de la main-d’œuvre islandaise s’oriente dans cette direction.

Et après?

Recherchez d’autres lieux et d’autres lieux de travail pour continuer à expérimenter cette même idée.

Le gouvernement espagnol réfléchit actuellement à la possibilité d’une subvention pour les entreprises qui accordent aux salariés des semaines de travail de quatre jours. En décembre, Unilever s’est lancé dans un essai d’un an de ce même concept pour son personnel en Nouvelle-Zélande. C’est une sorte de recul contre la culture de l’agitation qui a fétichisé le surmenage ces dernières années, notamment grâce à certains influenceurs en ligne populaires.

Cela semble également coïncider avec la façon dont la pandémie de coronavirus a forcé les gens à réévaluer leur santé mentale et leurs priorités dans la vie. La pandémie, bien sûr, a montré à tout le monde à quel point une crise peut modifier nos vies de manière globale. Alors pourquoi ne pas vivre celui que l’on veut en ce moment, si ce n’est déjà fait ?

“La semaine de quatre jours prend de l’ampleur”, a récemment déclaré à Bloomberg Will Stronge, directeur de la recherche au groupe de réflexion britannique Autonomy. « Pour la grande majorité des entreprises, réduire le temps de travail est un objectif tout à fait réaliste.

