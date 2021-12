Ce pays veut utiliser la réalité virtuelle pour vérifier si les personnes âgées sont aptes à conduire

La Corée du Sud prévoit d’utiliser des tests de conduite en réalité virtuelle pour voir si les conducteurs âgés sont aptes à conduire.

Selon Yonhap News, l’Agence de la police nationale coréenne souhaite mettre en place des licences conditionnelles pour les conducteurs âgés du pays (via TheNextWeb). Le plan devrait démarrer d’ici 2025. Les licences conditionnelles pour les conducteurs plus âgés ne sont pas nouvelles, mais il est intéressant de noter que la Corée du Sud envisage de tester les conducteurs en utilisant la réalité virtuelle.

Comment les tests de conduite en réalité virtuelle peuvent aider à éliminer les conducteurs à problèmes

Les différents scénarios utilisés par les chercheurs pour tester l’aptitude à la conduite. Source de l’image : Sooncheon Hwang et al.

Le test que la Corée du Sud prévoit d’utiliser est similaire à ceux utilisés par les cliniques de démence pour tester les fonctions cérébrales des patients âgés. Le test évaluera les compétences cognitives, la mémoire et la conduite. Malheureusement, aucun détail sur les tests eux-mêmes n’a été partagé pour l’instant.

Tout est prêt à fonctionner dans un casque VR. Les chercheurs ont précédemment mené des essais expérimentaux qui comprenaient deux scénarios simulés. Le premier scénario était une autoroute pendant la journée. Le deuxième scénario s’est déroulé sur une autoroute, mais de nuit. Ces scénarios comprenaient également trois « incidents inattendus ». Le premier était un chien courant dans la voie du conducteur. Lors du deuxième incident, un autre conducteur s’est engagé dans la voie du testeur. Enfin, le dernier incident concernait un camion s’approchant d’un carrefour et s’engageant sur l’autoroute.

Pourquoi la Corée du Sud se tourne vers les tests de réalité virtuelle

Simulation de conduite d’une femme à l’aide d’un test de conduite de casque de réalité virtuelle Affichage tête haute HUD et panneau d’instruments numériques interface utilisateur de voiture autonome navigation écran utilitaire de conduite technologie intelligente. Source de l’image : Bonne journée/Adobe

L’utilisation de technologies comme la réalité virtuelle n’est pas si surprenante. L’agence de police nationale coréenne semble être à la recherche de tout ce qui peut aider à réduire le nombre d’accidents de la circulation.

Actuellement, le nombre d’incidents de circulation impliquant des conducteurs de plus de 65 ans est 1,86 fois supérieur à celui des personnes dans la trentaine. De plus, le nombre de décès causés par des accidents dans ce groupe d’âge est de 2,75. C’est le plus grand nombre de décès dans tous les groupes d’âge. La Corée du Sud a également connu une augmentation massive du nombre de conducteurs âgés dans les rues. Le nombre de personnes âgées titulaires d’un permis de conduire serait passé de 1 million à 3 millions entre 2008 et 2018.

Étant donné que la Corée du Sud n’a pas mis en place de véritables réglementations strictes, la KPNA essaie de trouver des moyens de réduire ces statistiques. Utiliser la réalité virtuelle pour faire cela n’est pas une mauvaise idée, car vous pouvez y créer des environnements extrêmement immersifs. Associer un casque VR à des accessoires comme un volant, des pédales et un levier de vitesses pourrait les aider à déterminer comment les gens pourraient réagir à ces situations dans la vie réelle.

De toute évidence, il y a toujours un enjeu qui vient du fait que quelque chose soit réel et virtuel. Mais s’ils peuvent créer un système solide, cela pourrait être un excellent moyen de contrôler les capacités des conducteurs plus âgés sans les mettre eux-mêmes sur la route.