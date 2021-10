Ce PC de jeu avec 16 Go de RAM et GTX 1660 est réduit par surprise dans MediaMarkt à seulement 674 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet ordinateur de bureau est parfait pour les joueurs à la recherche d’un équipement bon marché mais puissant.

Si vous souhaitez commencer à jouer aux jeux les plus récents, vous n’avez pas un PC assez puissant pour en profiter comme il se doit, en ce moment vous avez une bonne offre pour que dès que vous recevez ce PC de jeu, vous puissiez commencer à jouer.

Cet ordinateur de bureau Lenovo IdeaCentre G5 Il a une bonne configuration pour les jeux et les tâches lourdes, mais maintenant aussi en vente pour seulement 674 euros chez MediaMarkt.

Cet ordinateur de bureau est parfait pour jouer grâce à sa GTX 1650 Super, une carte graphique d’entrée de gamme. En outre, il dispose d’un double stockage et d’un processeur Intel Core i5.

Il s’agit d’un bureau bien conçu avec un accès frontal à à peu près tout ce dont vous avez besoin. Mais à l’intérieur, vous aurez de bons composants pour éviter les problèmes de performances pendant longtemps.

Bien qu’il existe de nombreux ordinateurs portables puissants avec lesquels jouer, la polyvalence offerte par un PC de bureau est incomparable car dès que vous remarquez qu’il est temps de mettre à jour un composant, vous pouvez le faire sans problème.

Ce Lenovo IdeaCentre G5 a un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un disque dur de 1 To pour stocker les fichiers ou les jeux les plus lourds.

Il a un Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 Go, parfait pour pratiquement tous les jeux dont vous souhaitez profiter en résolution Full HD.

Sur le devant de la tour, vous disposerez d’un port casque, d’une connexion USB-C, de deux ports USB et d’un lecteur de carte SD. Il dispose également d’un port Ethernet 1 Gigabit à l’arrière.

Cet ordinateur est livré sans Windows installé, mais il est entièrement compatible avec Windows 11 et en suivant ces étapes, vous pouvez l’installer à partir de zéro.

Obtenez ce Lenovo IdeaCentre G5 pour seulement 674 euros chez MediaMarkt avec livraison gratuite.

