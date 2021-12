Ce PC de jeu est une bête de puissance avec RTX 3060 qui a un stock et une expédition en seulement 48 heures | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Malgré les problèmes d’approvisionnement de pratiquement toutes les cartes graphiques, il existe encore des modèles de bureau avec des GPU très puissants à des prix raisonnables.

Si vous êtes un joueur et que vous songez à installer un PC depuis un an ou deux, vous aurez remarqué qu’il y a peu d’options disponibles, et c’est que la plupart des graphismes sont complètement épuisés ou à des prix fous.

Heureusement, il semble que peu à peu nous sortions de cette situation. Par exemple, vous pouvez désormais acheter Un PC de bureau entièrement assemblé avec un RTX 3060 à prix raisonnable. C’est l’Acer Nitro 50 et il coûte 1 199 euros sur Amazon.

Il a du stock et en seulement 48 heures, vous pouvez l’avoir chez vous si vous avez un compte Amazon Prime, car l’un des avantages de cet abonnement est précisément l’expédition express sur les commandes de ce type.

Cet ordinateur de bureau gamer est équipé d’un 11ème processeur Intel Core i5 et d’une carte graphique très puissante, le Nvidia GeForce RTX 3060, qui garantit de pouvoir faire tourner n’importe quel jeu.

Il est vrai qu’il existe des ordinateurs portables de jeu un peu moins chers et avec RTX également, bien qu’évidemment les avantages d’un ordinateur portable et d’un GPU de bureau n’aient rien à voir avec cela.

En plus des graphismes précités, qui vous permettront de jouer à des jeux en 4K sans aucun problème et avec un frame rate par seconde plus que correct, il est à noter que est livré avec Windows 10 pré-installé, évolutif vers Windows 11 prêt à l’emploi.

Il dispose également d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le dernier né de cette marque et un gage de fluidité pour jouer ou travailler, sans aucun doute.

Le WiFi 6 est un autre de ses points forts, qui place déjà ce PC à la hauteur des meilleurs, peu importe où vous regardez, même si vous devrez acheter un routeur compatible pour pouvoir en tirer le meilleur parti, quelque chose qui est maintenant assez bon marché trop. Huawei, sans aller plus loin, vend son modèle Dual Core de l’AX3 pour seulement 34,90 euros.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la livraison est gratuite et rapide. Vous pouvez vous inscrire au mois d’essai Amazon Prime si vous souhaitez accélérer la livraison de votre commande.

