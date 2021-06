Ce PC portable gamer est une vraie bête et ne coûte que 999 euros : il dispose d’un RTX 3060 et de 16 Go de RAM | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’ordinateur portable de jeu Gigabyte G5 dispose de l’architecture RTX de deuxième génération de NVIDIA et du processeur Intel Core i5 et est en promotion à 300 euros : il vous coûte 999 euros.

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu d’excellente qualité avec des fonctionnalités qui feront transpirer même un ordinateur de bureau de la génération précédente, vous avez de la chance : nous vous apportons ici un ordinateur portable de jeu très performant avec une remise de 300 euros.

Vous l’avez sur eBay et c’est un ordinateur portable de jeu Gigaoctet G5, qui possède des caractéristiques aussi impressionnantes qu’un Processeur Intel Core i5 et une Graphique RTX NVIDIA de deuxième génération, entre autres, et vous coûte 999 euros.

Ordinateur portable Gigabyte avec RTX3060 sur Ebay

Cet ordinateur portable coûte en réalité 1 299 euros, mais bénéficie d’une remise de 23% qui le laisse à 999 euros. Un ordinateur portable gamer incroyable qui peut être le vôtre pour moins de 1 000 euros, vous faire économiser 300 euros sur votre achat.

Cet ordinateur portable Gigabyte G5 est alimenté par Ampere, l’architecture RTX de deuxième génération de NVIDIA. En tant que tel, il prend en charge le lancer de rayons en temps réel, l’intelligence artificielle et l’ombrage programmable, vous offrant une toute nouvelle expérience de jeu et de travail.

Aussi intègre un processeur Intel Core i5-10500H 6 fils et 12 fils. Ce processeur est livré avec 16 Go de RAM DDR4Vous pouvez ainsi diffuser, enregistrer des jeux et exécuter plusieurs applications avec une fluidité étonnante.

Le G5 offre un traitement multimédia rapide et une expérience de jeu très fluide à haute résolution. Il intègre également un SSD NVMe PCle 512 Go, il promet donc plus de stockage, plus rapide et plus stable.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

Pour que vous puissiez profiter de vos jeux et contenus préférés avec la meilleure qualité, le G5 dispose d’un Écran LED IPS 15,6 pouces 144 Hz, avec bord étroit. Cet écran a une résolution FullHD de 1 920 x 1 080 pixels.

Intègre une webcam avec un microphone et des haut-parleurs stéréo, ainsi qu’une connectivité Ethernet 10/100/1000. Il dispose du WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0 et ports HDMI 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 et mini DP 1.4.

Un excellent ordinateur portable pour jouer aux titres les plus récents et les plus exigeants du marché et qui peut désormais être le vôtre à un prix beaucoup plus abordable que son prix réel : vous l’avez pour 999 euros sur eBay avec la livraison gratuite et ils l’expédient depuis l’Espagne, donc vous le recevez en deux ou trois jours au plus.

