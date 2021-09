Ce PC tout-en-un est parfait pour les étudiants, et pas cher : il ne coûte que 264 euros chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un ordinateur qui comprend absolument tout et qui soit aussi pas cher, il existe un modèle de type All in One qui atteint à peine les 300 euros sur Amazon, celui de HP.

Avec le début du nouveau cours viennent les premiers devoirs et les premiers examens, ainsi que certains cours et cours en ligne qui nécessitent oui ou oui d’avoir une bonne tablette ou un ordinateur compétitif pour pouvoir se connecter, écrire et exécuter le programme impair .

Bien que les ordinateurs portables soient l’option la plus polyvalente, ils ne sont actuellement pas les moins chers. Il s’agit d’un ordinateur HP All in One qu’Amazon vend pour seulement 264 euros. Oui, vous avez bien lu : dépasse à peine les 300 euros et est livré avec tout le nécessaire pour travailler dessus, écran inclus.

Ce tout-en-un est idéal pour travailler à la maison avec un écran de 22″ et un processeur avec suffisamment de RAM pour effectuer des tâches de base comme écrire des documents, surfer sur Internet et regarder des vidéos.

Il est même livré avec les périphériques nécessaires, c’est-à-dire le clavier et la souris HP, tous deux en blanc, pour correspondre au reste de l’équipement qui est également de la même couleur. La caméra est intégrée au châssis lui-même, comme dans pratiquement tous les PC de ce type.

Les All in Ones sont idéaux car ils prennent relativement peu de place et, contrairement aux ordinateurs de bureau, n’ont pas besoin d’une tour sous ou au-dessus du bureau. C’est plus ou moins la même raison pour laquelle les Mini PC de toutes sortes ont déferlé ces derniers temps.

Côté puissance, ce HP All in One 21 ne manque pas non plus. Contrairement aux ordinateurs portables moins chers, presque toujours avec Intel Celeron N, ce modèle va encore plus loin grâce à l’Intel Celeron J4025, un processeur un peu plus puissant.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

De plus, il dispose du SSD, un format de stockage qui améliore toujours les performances du système d’exploitation en réduisant les temps de chargement. Bien sûr, il y a un inconvénient important : Windows 10 n’est pas pré-installé, vous devrez donc être celui qui l’installera. Ce n’est pas compliqué du tout si vous suivez notre tutoriel d’installation de Windows.

La livraison, comme presque toujours dans ce type d’achat sur Amazon, est gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, et rapide, bien plus si vous avez un compte Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas, ce n’est pas un problème, et avant de finaliser l’achat, vous pouvez vous inscrire pour le mois d’essai gratuit de Prime.

Il n’a pas de permanence et ouvre également la voie aux meilleures séries disponibles sur Prime Video.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.