Ce petit article Costco coûte 37 000 $

Costco est généralement connu comme l’endroit idéal pour réaliser de grosses économies, mais un très petit article avec un prix très exorbitant fait tourner certaines têtes. Un membre de Costco qui s’est rendu dans un magasin Costco récemment ouvert à Melbourne, en Floride, a enflammé les réseaux sociaux lorsqu’il a partagé l’image d’une seule bouteille d’alcool qui se vendait bien au-delà de 30 000 $.

Située seule sur une étagère de l’entrepôt Costco, la seule bouteille de The Singleton 54-Year-Old Single Malt Scotch Whisky aurait facilement pu passer sans trop d’attention. Cependant, le redditor, avec le nom d’utilisateur savvywifesavvylife, a été mis à l’écart par le prix élevé juste au-dessus de la bouteille. La bouteille unique de The Singleton 54-Year-Old Single Malt Scotch Whisky coûte 36 999 $ chez Costco, l’utilisateur de Reddit la surnommant sa « trouvaille préférée ». L’article unique et particulièrement cher a rapidement généré beaucoup de buzz, de choc et de confusion chez les utilisateurs de Reddit.

Commentant la publication, une personne a souligné que « chaque gorgée (15 ml par gorgée) de ce scotch coûte presque autant qu’une famille moyenne de 4 dépenses mensuelles en épicerie (~ 800 $) ». Plusieurs personnes ont dit qu’elles auraient bien trop peur de s’approcher de la bouteille, une personne écrivant : » J’aurais peur d’être à moins de 10 pieds de celle-ci » comme une autre personne a plaisanté, » imaginez quelqu’un qui recule accidentellement un chariot élévateur dans ce cas. » Quelqu’un d’autre a plaisanté en disant qu’il « aime l’idée de quelqu’un d’aussi riche qui fait ses propres achats et achète tout le reste en gros pour économiser de l’argent. Priorités ». Une autre personne a noté que la bouteille équivaut à « 740 $ de récompenses », même si ce n’était pas vraiment un argument de vente pour quelqu’un d’autre qui a écrit : « je préférerais acheter une voiture plutôt qu’une bouteille de scotch ».

Bien que débourser 37 000 $ pour une seule bouteille d’alcool puisse sembler un peu scandaleux, il s’avère que Costco s’en tient à sa réputation d’offrir des prix bas et de grosses économies. Un utilisateur de Reddit a noté que 36 999 $ n’est « pas un mauvais prix » pour l’alcool, car une recherche rapide montre qu’il coûte généralement des milliers de dollars de plus. Le Singleton 54 ans Single Malt Scotch Whisky, le même article assis seul sur l’étagère Costco en Floride, a un prix de 44 000 $ sur Caskers, une entreprise basée à New York qui « conserve les meilleurs artisanats et spiritueux rares du monde entier. et les livre à votre porte. » La description officielle de la liqueur sur le site se lit comme suit : « c’est la plus ancienne expression de The Singleton à ce jour. Fabriqué il y a plus d’un demi-siècle en 1966, le whisky a été fini dans un fût de xérès Pedro Ximenez avant d’être embouteillé à 88,2 épreuves. . »