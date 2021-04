Ce petit gadget à 13 $ est tout ce dont vous avez besoin pour connecter des écouteurs Bluetooth à votre Nintendo Switch – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous vous demandez comment connecter des écouteurs Bluetooth à votre Nintendo Switch? Ou peut-être souhaitez-vous connecter la console à un haut-parleur Bluetooth pendant que vous jouez en déplacement avec vos amis. Dans les deux cas, vous êtes sans aucun doute ennuyé que Nintendo n’ait pas inclus la prise en charge de la connectivité audio Bluetooth sur sa console de jeux vidéo convertible bien-aimée. Après tout, tout le monde ne veut pas entendre toute l’action pendant que vous jouez avec votre Switch dans un avion, dans une voiture lors d’un voyage en voiture ou à peu près partout ailleurs avec d’autres personnes.

Bien sûr, il y a une prise casque pour que vous puissiez connecter des écouteurs filaires et garder le son pour vous. Mais sérieusement… qui possède même des écouteurs filaires ces jours-ci? Heureusement, il existe une solution simple qui fonctionne si bien et vous permet de coupler n’importe quel casque Bluetooth ou un haut-parleur Bluetooth avec votre Switch. Ça s’appelle le Adaptateur audio Bluetooth Thunderobot pour Nintendo Switch et Switch Lite, et il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 13,29 $.

le Adaptateur audio Bluetooth Thunderobot pour Nintendo Switch vraiment ne pourrait pas être plus simple à utiliser qu’il ne l’est. Sortez-le simplement de la boîte, branchez-le dans le port USB situé sous votre Switch ou Switch Lite, puis maintenez le bouton rouge enfoncé pour le coupler avec vos écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth. Une fois que vous l’avez couplé, le gadget se reconnecte automatiquement lorsque vous le branchez sur votre Switch.

Notez également que ce petit adaptateur fonctionne également avec d’autres appareils, pas seulement avec le commutateur. Il est conçu pour s’adapter parfaitement au bas de votre console de jeu, mais il fonctionnera également avec un ordinateur portable, des consoles de jeux vidéo de taille normale comme une PlayStation ou une Xbox, un ordinateur de bureau, etc. Heck, vous pouvez même le connecter à votre station d’accueil Nintendo Switch, puis jouer sur votre téléviseur grand écran sans déranger personne d’autre dans votre maison.

Ce petit adaptateur est fantastique et il ne coûte que 17 $ chez Amazon. Grâce à une réduction d’une durée limitée et à un coupon supplémentaire que vous pouvez couper, vous ne paierez que 13,29 $ si vous en achetez un aujourd’hui!

Voici les puces que Thunderobot a incluses dans la liste des produits:

Compatibilité multi-appareils et compatibilité avec les boîtiers – Cet émetteur audio Bluetooth Switch fonctionne pour Switch, PS4, PS5, PC, TV, ordinateur portable… il offre une bonne solution pour permettre aux PC / autres appareils non Bluetooth d’utiliser des écouteurs, des haut-parleurs et des écouteurs Bluetooth . De plus, il est facile à utiliser tout en ayant un étui de protection (épaisseur du boîtier ≤ 1,5 mm) sur votre interrupteur. ATTN: prend en charge simultanément un seul casque ou haut-parleur Bluetooth Low Latency & Bluetooth 5.0 Tech- Cet adaptateur audio émetteur Bluetooth 5.0 est équipé d’un chipset puissant, qui prend en charge une transmission plus stable et un codec à faible latence pour éliminer le retard audio et obtenir un son en temps réel parfait synchronisation. Vous pouvez obtenir une qualité sonore irréprochable, une expérience de jeu agréable et jusqu’à 10 mètres de transmission sans obstacle sans aucune perte Mini taille portable et mode de support de la station d’accueil – Le plus petit (4 x 1,4 x 0,5 cm) et léger (5 g) assez pour rester branché lors du stockage de votre Switch dans un boîtier moulant. Livré avec un adaptateur USB C vers USB A, cet adaptateur sans fil prend donc également en charge les jeux en mode station d’accueil pour le commutateur Facile à utiliser et excellente connectivité – Avec la version 5.0 Bluetooth, couplage rapide! Branchez et jouez. Appuyez longuement sur le bouton rouge pour l’allumer en mode d’appairage avec une LED bleue clignotante. L’appairage est réussi une fois que la LED devient une LED bleue constante (le bouton bleu est le bouton Mute, appuyez une fois pour couper le son, puis appuyez à nouveau pour reprendre) Ce que vous obtenez: Quiconque veut pouvoir jouer sans fil attaché à sa tête, devrait obtenir cet adaptateur. Si pour une raison quelconque vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, nous résoudrons le problème pour vous dès que possible

