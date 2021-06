“Ce petit oiseau”: Marianne Faithfull, 18 ans, vole haut

Il est vrai que Marianne Faithfull était membre de les pierres qui roulent‘ coterie, et que leur co-gérant Andrew Loog Oldham lui a donné (puis produit) le premier Jagger-Richard composition “As Tears Go By” comme son premier tube. Mais elle a continué à construire sa propre réputation durable.

Cette chanson a figuré dans les charts britanniques lorsque Faithfull n’avait que 17 ans et demi, atteignant la 9e place, et a été suivie d’un succès encore plus important avec “Come And Stay With Me”. La chanson de Jackie DeShannon s’est hissée au 4e rang, dans une performance à nouveau produite par Oldham.

Une arrivée de deux albums

Au printemps 1965, alors qu’elle n’a que 18 ans, elle sort ses deux premiers albums. Curieusement, ils sont apparus le même jour, avec un premier set éponyme à saveur pop accompagné de la sortie britannique plus folk Come My Way. Les deux ont été produits par le partenaire d’Oldham, Tony Calder.

Le premier de ces albums contenait les premiers succès de Faithfull ainsi que des reprises telles que la composition de Tony Hatch pour Petula Clark, “Down Town”, Bacharach & “Si je n’arrive jamais à t’aimer” de David et Les Beatles‘ “Je suis un perdant.” Le LP comprenait également son prochain single, John D. Loudermilk’s “Ce petit oiseau.” C’était au cours des trois dernières semaines au n ° 6 au Royaume-Uni lorsqu’il a atteint le Billboard Hot 100 le 5 juin 1965 au n ° 73.

“Le problème avec un disque intitulé ‘This Little Bird’, c’est que je n’aime pas les oiseaux”, a confié Faithfull à Record Mirror. « Je suis impliqué dans des situations publicitaires où je dois poser avec des oiseaux – je reviens tout juste du zoo de Londres où j’ai été photographié avec une colombe. Mais je ne supporte même pas une colombe.

Problème avec un chien oiseau

“En partie”, a-t-elle dit, “c’est parce que j’ai vu le film d’Hitchcock Les Oiseaux, en partie à cause d’un incident privé.” Elle a poursuivi en expliquant, comme le faisaient les pop stars en ces jours heureux, que son chien de compagnie avait une fois attrapé un oiseau et, pendant qu’elle dormait, l’avait déposé sur son visage.

La chanson a atteint un sommet n ° 32 aux États-Unis, atteignant également le n ° 6 en Irlande et le n ° 11 en Australie. Les albums de Marianne Faithfull et Come My Way ont tous deux figuré dans le Top 15 britannique. L’ensemble éponyme contenant les trois succès a également atteint la 12e place aux États-Unis.

