Ce phénomène astronomique remet en cause notre compréhension de l’espace

08/08/2021 à 13:15 CEST

UNE Un sursaut gamma étonnamment court a incité les astronomes à reconsidérer ce qui déclenche ces cataclysmes célestes.

Le Télescope spatial à rayons gamma Fermi détecté un sursaut gamma d’une seconde, appelé GRB 200826A, en août 2020. On pense que ces sursauts gamma fugaces, ou GRB, proviennent généralement de la rupture des étoiles à neutrons. Mais un examen plus attentif de l’explosion a révélé qu’elle provenait de l’implosion du noyau d’une étoile massive.

Dans ce scénario, le noyau d’une étoile s’effondre en un objet compact, tel qu’un trou noir, qui propulse des jets de particules à grande vitesse. Ces jets traversent le reste de l’étoile et émettent de puissants rayons gamma avant que les couches externes de l’étoile n’explosent en une supernova.. On pense généralement que ce processus produit des GRB plus longs, d’une durée supérieure à deux secondes.

La découverte d’un sursaut gamma aussi bref à partir d’une explosion stellaire suggère que certains sursauts précédemment classés comme les fusions stellaires peuvent en fait provenir de la mort d’étoiles massives, les chercheurs rapportent en ligne le 26 juillet dans deux études dans Nature Astronomy.

Les premiers indices sur l’origine de GRB 200826A sont venus de la pop elle-même. Les longueurs d’onde de la lumière et la quantité d’énergie libérée dans le sursaut étaient plus similaires aux GRB liés à l’effondrement qu’aux sursauts produits par les collisions, rapportent Bing Zhang, astrophysicien à l’Université du Nevada, Las Vegas, et ses collègues. . De plus, l’explosion est venue du centre d’une galaxie en formation d’étoiles., où les astronomes s’attendent à trouver des étoiles massives effondrées, mais pas des fusions d’étoiles à neutrons, qui se trouvent généralement en marge des galaxies calmes.

Un autre groupe, dirigé par l’astronome Tomás Ahumada-Mena de l’Université du Maryland à College Park, a recherché la supernova qui devrait suivre un GRB produit par une étoile en train de s’effondrer. En utilisant le télescope Gemini North à Hawaï pour observer la galaxie hôte du GRB 200826A, l’équipe a pu identifier la lumière infrarouge révélatrice de la supernova. L’explosion a peut-être été si brève parce que ses jets ont à peine traversé la surface de l’étoile avant de s’éteindre et l’étoile a explosé, dit Ahumada-Mena.