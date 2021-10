Ce photographe célèbre Stephen Hawking en réalisant un NFT de sa photo la plus célèbre

L’art est en constante évolution. Les styles, les palettes de couleurs et les différents types de supports peuvent tomber en défaveur. Mais aussi adaptable et changeant soit-il, une chose reste constante : l’art consiste à défier, changer et changer la perspective du spectateur.

Beaucoup pensent que les NFT ouvrent un tout nouveau monde d’accessibilité artistique et que les NFT ne sont plus seulement une nouveauté. Le format unique permet à la fois l’exclusivité et le partage universel. Et maintenant, des artistes et des photographes célèbres entrent dans l’espace NFT.

Un exemple notable est récemment arrivé sur le marché : « Stephen Hawking » du photographe professionnel David Gamble.

« Stephen Hawking » : un portrait pivot

Le recul est de 20/20. Lorsque Time Magazine a demandé au photographe anglo-américain David Gamble de photographier Stephen Hawking en 1988, personne n’aurait pu prédire à quel point la photographie deviendrait instrumentale et influente.

La même année de la publication de la photographie, Hawking a demandé à Gamble si la photographie pouvait être utilisée sur une couverture de livre à venir.

Ce serait le livre qui a rendu Hawking célèbre. Son œuvre phare, A Brief History of Time, se vendra à des millions d’exemplaires dans le monde.

Pour considérer le plein impact de la photographie, il est également important de considérer ce qui se passait dans le monde de l’art.

C’était la même année que Damien Hirst et d’autres étudiants de Goldsmiths ont organisé un spectacle pivot appelé Freeze, qui allait lancer la carrière de nombreux artistes britanniques, dont Gary Hume, Michael Landy et Sarah Lucas.

Les gens étaient réceptifs aux nouvelles idées, concepts et façons de penser.

Stephen Hawking a capturé ce sentiment d’excitation, de nouveauté et d’audace.

Stephen Hawking était atteint d’un cas particulièrement grave de sclérose latérale amyotrophique. Au fil du temps, cette maladie progressive l’a privé de l’usage de ses bras, de ses jambes, de sa voix et l’a presque complètement paralysé.

Cette photographie emblématique de Stephen Hawking de A Brief History of Time sera gravée dans un NFT 1/1. (Crédit David Gamble)

Le portrait ne cherche pas à cacher l’état de Hawking. Son synthétiseur vocal est clairement en vue. Son fauteuil roulant est bien en vue. Souriant brillamment, il est placé devant un vaste tableau contenant des formules, des calculs et des images de planètes et de l’au-delà.

À propos du portrait, Gamble a déclaré :

« Je voulais créer quelque chose où il soit au centre de tout ce qui l’entoure. C’est pourquoi j’ai choisi ce contre-plongée parce que je voulais lui donner une force visuelle.

Malgré ses restrictions physiques, les réalisations et l’esprit de Hawking étaient vastes. Ce portrait capture ces juxtapositions uniques d’une manière optimiste et puissante.

Photographe David Gamble

La photographie de Hawking par Gamble a remporté de nombreux prix, dont le World Press Award en 1989 et le American Photo of the Year Award en 1989. La photographie peut être vue dans les collections permanentes de la National Portrait Gallery de Londres et du Smithsonian’s National Portrait Gallery à Washington, DC.

Une nouvelle ère…

La photographie de Gamble est tout aussi pertinente aujourd’hui que l’année où elle a été prise.

Plus de trois décennies plus tard, Gamble s’est récemment associé à Minted x Morphy pour lancer un NFT avec un déblocage exclusif contenant une interview audio approfondie avec Gamble rappelant la séance photo intime.

Pour la première fois, cette photographie emblématique de Stephen Hawking est devenue disponible en édition exclusive NFT 1/1.

Il s’agissait du premier NFT d’une série de David Gamble, qui comprendra plus tard la prochaine série « Q » de Gamble et des photos de Neil deGrasse Tyson et d’autres, le tout en partenariat avec Minted x Morphy.

Détails NFT

Le gagnant de l’enchère a acquis un fichier audio mp4 exclusif et jamais publié d’une interview non coupée de 53 minutes avec le photographe solitaire David Gamble discutant du jour où il a pris la photo de Hawking. Cette interview a été enregistrée dans son studio de la Nouvelle-Orléans en mai 2021. Pour plus de détails sur la photographie et NFT, veuillez voir ici. Pour en savoir plus sur le travail de David Gamble, voir ici.

Voici un aperçu d’une autre vente aux enchères passionnante à venir : Andy Warhol ! Il y aura une baisse prochaine d’un Andy Warhol Construct 1997 dans les 10 prochains jours – une série de 35 avec une offre POS de seulement 0,25 ETH.

Message d’invité de Dhaval Patel de Do Good Digital

Dhaval est entrepreneur, conférencier et conseiller. Il aide les entreprises, grandes et petites, à améliorer leurs revenus et à accélérer leurs efforts de marketing. En mettant l’accent sur l’intersection de la technologie et de l’image de marque, Dhaval a également eu l’occasion de travailler avec des entreprises Fortune 500.

