Ce piratage viral de TikTok pour organiser votre bureau souffle les esprits des gens – .

Avant d’organiser mon bureau il y a quelques jours, j’avais honteusement plus de 100 fichiers jonchant mon écran. Des captures d’écran et des vidéos à un assortiment de dossiers et de documents, mon bureau a malheureusement un penchant pour devenir incroyablement encombré et désorganisé. Et s’il est possible pour certaines personnes de toujours garder leur bureau maigre, d’autres personnes – comme moi – ont simplement besoin d’un meilleur moyen d’organiser des dizaines de fichiers sans avoir à tout enterrer sous une multitude de dossiers.

Une solution récemment mise au jour via TikTok est si évidente que je suis quelque peu surpris de ne pas l’avoir rencontrée auparavant. L’essentiel de ce petit hack macOS – qui peut également être fait sous Windows – est de créer une image personnalisée composée de six boîtes en alternance avec les étiquettes correspondantes. Une fois que vous avez créé cette image, vous pouvez simplement en faire l’arrière-plan de votre bureau et organiser vos fichiers en conséquence. C’est si simple… et pourtant si efficace.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le concepteur qui a eu l’idée – Kara Lee – a créé des catégories distinctes pour les captures d’écran, la photographie, etc. À partir de là, placer des fichiers et des dossiers dans leurs catégories respectives organise instantanément une montagne de fouillis dans une mise en page plus utilisable.

La vidéo se déplace rapidement, mais vous devriez pouvoir en comprendre l’essentiel ci-dessous:

@karaleecreative La lueur la plus satisfaisante ✨ #glowup #graphicdesigntips #computertricks #laptoplifestyles #designs #satisfyingvideos ♬ son original – Kira Kosarin

Soit dit en passant, par bonne pratique, vous devriez essayer de ne pas conserver trop de fichiers sur votre bureau, pour commencer, ne serait-ce qu’à des fins d’organisation. En termes de performances, cependant, il n’y a pas grand-chose à craindre. Alors que conserver des centaines de fichiers sur votre bureau dans la journée pouvait parfois ralentir votre ordinateur, c’est beaucoup moins un problème de nos jours grâce à un matériel et des logiciels plus sophistiqués.

Une autre façon d’organiser votre bureau macOS consiste à utiliser la fonction Piles. Cela organise automatiquement les fichiers par type, afin que vous puissiez mettre toutes vos feuilles de calcul et images les unes sur les autres, un peu comme dans de petits dossiers comme illustré ci-dessous:

Pour profiter de cette fonctionnalité, Apple met en évidence les instructions suivantes:

Activer les piles: cliquez sur le bureau, puis choisissez Affichage> Utiliser les piles ou appuyez sur Contrôle-Commande-0. Vous pouvez également cliquer sur le bureau tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisir Utiliser les piles.

Parcourir les fichiers dans une pile: faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur la pile à l’aide de deux doigts sur le pavé tactile; utilisez un doigt sur une souris magique. Vous pouvez ouvrir le fichier supérieur d’une pile en double-cliquant dessus.

Ouvrir ou fermer une pile: cliquez sur la pile. Vous pouvez double-cliquer sur un fichier pour l’ouvrir.

Modifier le mode de regroupement des piles: cliquez sur le bureau, choisissez Affichage> Regrouper les piles par, puis choisissez une option, telle que Date d’ajout. Ou cliquez sur le bureau tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, choisissez Regrouper les piles par, puis choisissez une option.

Modifier l’apparence des piles: cliquez sur le bureau, choisissez Affichage> Afficher les options d’affichage, puis modifiez les options. Ou cliquez sur le bureau tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Afficher les options d’affichage. Vous pouvez agrandir les icônes, modifier l’espacement entre les icônes, déplacer les étiquettes des icônes sur le côté ou afficher plus d’informations (comme le nombre de fichiers dans une pile).

