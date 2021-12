Ce pistolet à ruban cadeau va changer votre vie

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

L’emballage cadeau vous donne envie de vous arracher les cheveux ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul.

Il y a quelques années, j’avais un travail dans le commerce de détail qui consistait à emballer des cadeaux quotidiennement, quelle que soit la saison. Compte tenu de cette expérience, je me considérerais comme un expert dans le département d’emballage. Mais ne vous y trompez pas, j’ai eu de l’aide pour donner l’impression que les cadeaux, petits et grands, valaient bien plus qu’ils ne l’étaient en réalité. L’aide en question ? L’applicateur d’adhésif 3M Scotch ATG 700.

Bien qu’il ne soit pas commercialisé comme un outil d’emballage de cadeaux, cet applicateur adhésif multi-usage vous aidera à emballer facilement les cadeaux et à masquer toute trace de ruban adhésif à l’extérieur. Avouons-le, un tas de bandes vidéo ne fait pas le plus beau cadeau. Et si vous offrez un cadeau dont vous n’êtes pas sûr à 100 %, une belle présentation le compensera. Ce pistolet à ruban peut rendre une bougie ou un peignoir pour maman mille fois plus excitant et spécial. Avons-nous mentionné que c’est 48% de réduction en ce moment ?!

Si vous voulez arrêter de stresser à propos de l’emballage et profiter de l’une des périodes les plus festives de la saison des fêtes, faites défiler ci-dessous pour mettre la main sur cet emballage indispensable !