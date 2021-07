Ce plastique biodégradable se décompose au soleil et à l’air | Vie

Ce plastique biodégradable se décompose en une semaine seulement lorsqu’il est exposé au soleil et à l’air.

La pollution plastique tant dans les décharges que dans la mer est un problème auquel la société doit faire face si elle veut avoir un avenir dans un écosystème durable, et peut-être faire des plastiques dégradables qui peuvent se décomposer très facilement, est la première pièce pour le but.

Les chercheurs ont donc mis au point un plastique dégradable qui se décompose après avoir été exposé au soleil ainsi qu’à l’air, et seulement pour une semaine. C’est un saut quantitatif, car en principe la dégradation du plastique ordinaire peut prendre jusqu’à des siècles.

Les avancées sont détaillées dans le Journal of the American Chemical Society (JACS), où un nouveau plastique dégradable a été présenté qui se décompose à la lumière du soleil en acide succinique, une petite molécule naturelle non toxique qui ne laisse aucun fragment microplastique dans l’environnement.

Pour atteindre cet objectif, les scientifiques ont utilisé la résonance magnétique nucléaire et la caractérisation chimique par spectroscopie de masse. Le co-auteur de l’étude, Liang Luo, a affirmé que son nouveau plastique dégradable pourrait être mélangé avec d’autres pour faire des articles plus durables, mais en même temps plus durable.

Mais en plus d’un plastique biodégradable au soleil et à l’air que l’on peut utiliser par exemple dans nos achats, on pense aussi être enfermé dans un appareil électroniqueParce qu’il est protégé de l’air et du soleil, il peut durer des années avant d’être jeté.

Désormais, l’équipe de recherche a l’intention de consacrer plus de temps à l’étude des plastiques dégradables en vue de leur commercialisation au cours des 5 à 10 prochaines années. À l’heure actuelle, 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites qui finissent dans les océans chaque année, selon le Forum économique mondial.