Ce plongeur a failli être avalé par une baleine au large de Cape Cod – .

Une baleine à bosse ne savait pas vendredi lorsqu’elle a ouvert la bouche au large de Cape Cod pour se nourrir qu’elle ferait rapidement la une pour avoir avalé un plongeur de homard et l’avoir craché. Cela ressemble en fait au genre de chose incroyable que vous voyez dans les films – une baleine essayant de manger un humain. Mais l’événement incroyablement rare s’est produit dans la vraie vie, terrifiant un homme qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Le plongeur a vécu pour raconter l’histoire en grande partie indemne.

Michael Packard, un plongeur avec 40 ans d’expérience, a déclaré à WBZ-TV News qu’il “avait senti cette énorme bosse et que tout s’était assombri” peu de temps après avoir sauté de son bateau dans l’eau.

Il a plongé à environ 45 pieds lorsqu’il a fait l’expérience de l’obscurité. Il pensait avoir été attaqué par un requin au départ. “Et puis je me suis senti autour, et j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de dents”, a-t-il déclaré. « Et puis j’ai réalisé : ‘Oh mon Dieu, je suis dans la bouche d’une baleine. . . et il essaie de m’avaler.

Packard a dit qu’il pensait qu’il allait mourir. Il pensa à ses enfants et à sa femme, sentant qu’il n’y avait aucun moyen de sortir de la bouche de la baleine.

“Puis tout à coup, il est remonté à la surface et est entré en éruption et a commencé à secouer la tête. Je viens d’être projeté en l’air et d’atterrir dans l’eau », a déclaré le plongeur de homard. « J’étais libre et je flottais là-bas. Je ne pouvais pas croire… Je suis ici pour le dire.

Packard a déclaré qu’il pensait que ses jambes étaient cassées, mais qu’il n’avait que des ecchymoses. Il a quitté l’hôpital plus tard vendredi, marchant en boitant.

Le capitaine Joe Francis dirigeait une charte de pêche à proximité et a pu assister à tout cela depuis la surface. “J’ai vu Mike sortir de l’eau les pieds en premier avec ses palmes et retomber dans l’eau”, a déclaré Francis à la chaîne de télévision. « J’ai sauté à bord du bateau. Nous l’avons relevé, enlevé son réservoir. Il l’a mis sur le pont et l’a calmé et il a dit : ” Joe, j’étais dans la bouche d’une baleine “, il a dit ” Je ne peux pas le croire, j’étais dans la bouche d’une baleine Joe ! Mike est « sacrément chanceux d’être en vie », après cet exploit.

Un scientifique principal du New England Aquarium a expliqué l’accident anormal à WBZ-TV. Lorsque les baleines à bosse se nourrissent, “elles font ce que nous appelons l’alimentation en gorgées, et elles peuvent ouvrir la bouche incroyablement largement”, a déclaré Peter Corkeron.

« C’est un accident très inhabituel. . . c’est une chance sur – Dieu sait quoi – un billion de chances », a-t-il déclaré. “Il a eu la malchance d’être au mauvais endroit au mauvais moment.”

L’expert a ajouté que les baleines ne sont pas intéressées à déranger les humains, mais que les gens devraient toujours se tenir à 100 mètres d’eux. La taille et le poids des baleines en font un danger, comme le montre l’incident de Packard.

Avec tout le buzz sur les réseaux sociaux à propos de l’incident de la baleine, c’est dommage que nous n’entendons jamais l’histoire du point de vue de la baleine.

