Ce politicien profite des fonds de Zoom pour faire semblant d’être chez lui alors qu’il conduit réellement | La technologie

Les arrière-plans de zoom sont utiles dans presque toutes les situations, sauf lorsque vous conduisez. Mais il semble que cette question ait échappé à ce politicien de l’Ohio.

Les appels vidéo sont le pain quotidien pour beaucoup, entre le télétravail et les cours en ligne, beaucoup d’entre nous passent des heures devant une caméra à regarder d’autres personnes à travers l’écran. Il existe de nombreux services pour passer des appels vidéo, des équipes à Skype en passant par Zoom.

Zoom est là pour rester et nous a donné de nombreux moments curieux, le dernier a été joué par un sénateur de l’état de l’Ohio. Ce politicien a décidé d’utiliser la fonction des fonds Zoom pour prétendre qu’il était chez lui alors qu’il conduisait en fait à travers la ville.

Le nom du sénateur est Andrew Brenner et il est devenu une étape importante sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont fait écho à la vidéo qui a été téléchargée sur le réseau social et ont ri de la situation. Et, c’est ça, ça ressemble presque à un sketch comique: un débat à plusieurs groupes pour décider de nouvelles lois et une personne occupant un poste important dans une voiture prétendant être chez elle.

Ce sénateur de l’État de l’Ohio pensait qu’il était habile, utilisant un arrière-plan Zoom de son bureau à domicile en conduisant … débattant d’un projet de loi prévoyant des sanctions plus sévères pour distraction au volant https://t.co/XfangsLaHX pic.twitter.com/r55ti7bsma – Brody Logan (@BrodyLogan) 6 mai 2021

Et pour aggraver les choses, cela n’a pas fonctionné. Dans la vidéo, on peut voir que la découpe effectuée par Zoom pour placer l’arrière-plan n’était pas assez précise et, par conséquent, l’arrière-plan de la voiture peut être vu sur les bords du politicien. Il y a aussi le fait qu’il porte une ceinture de sécurité et que ce n’est pas un accessoire qui est présent dans les maisons.

Bien que tout cela ressemble à une blague, c’est en fait assez dangereux car si vous devez être conscient de l’écran, vous n’êtes pas conscient de la route et c’est un danger pour les passants. Aucune représailles pour ce comportement n’a encore été prise, bien que son parti ait reçu de multiples critiques pour la performance d’Andrew Brenner.