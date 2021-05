Ce pop-corn pourrait déclencher une réaction allergique, alors ne le mangez pas – .

Le pop-corn est une collation qui sera probablement toujours là. C’est tellement parfait pour grignoter qu’il est difficile d’imaginer qu’il se démode. La plupart des saveurs sont relativement sans culpabilité, mais le maïs chaud, aussi savoureux soit-il, peut être étonnamment riche en sucre si c’est une chose qui vous tient à cœur. Malheureusement pour les clients qui ont acheté Healthy Pop Kettel Corn de Jolly Time, la collation contient quelque chose qu’elle ne devrait pas, et la société a été obligée d’émettre un rappel.

Dans le bulletin de rappel publié par la FDA, Jolly Time Pop Corn déclare que son produit «peut contenir des ingrédients laitiers non déclarés». Le lait est un allergène connu qui peut provoquer des réactions extrêmement graves chez les personnes qui y sont sensibles. Les conséquences potentielles de la consommation d’un produit contenant du lait lorsque vous avez une allergie au lait peuvent aller de l’enflure et de la rougeur à des difficultés respiratoires et même à des réactions potentiellement mortelles. Ce rappel s’applique à un certain nombre d’États et de détaillants à travers les États-Unis.

La société affirme avoir distribué le maïs soufflé maintenant rappelé dans des magasins de l’Arizona, de la Californie, du Colorado, de l’Idaho, de l’Iowa, du Kansas, du Minnesota, du Montana, du Nebraska, du Nevada, de l’Oregon, du Dakota du Sud, de l’Utah, du Wisconsin et du Wyoming. Les détaillants qui vendaient le pop-corn dans ces États comprennent les magasins d’alimentation associés, les magasins indépendants, les magasins Dillon, Fareway, Ralphs et Thiesen Supply.

Le produit spécifique rappelé a un code CUP de 2819000141 et un code de production “1025 (temps) 3 et 4”. La date de péremption sur les emballages de pop-corn est le 25 janvier 2022.

Le mélange ici n’était pas avec les ingrédients utilisés pour faire le pop-corn, mais plutôt que la mauvaise saveur du pop-corn était placée dans des sacs étiquetés comme du maïs chaud. L’emballage ne mentionne pas que le lait est un ingrédient du maïs chaud (car ce n’est pas le cas), de sorte que les consommateurs peuvent accidentellement manger le produit dans ces sacs sans se rendre compte que c’est la mauvaise saveur.

Via le bulletin de rappel:

Aucune réaction allergique liée à ce problème n’a été signalée à ce jour. Si les consommateurs ont une allergie ou une sensibilité sévère au lait, ils sont encouragés à ne pas consommer le produit et à le jeter immédiatement. JOLLY TIME Pop Corn a informé la FDA de l’action. Les consommateurs avec le produit mentionné ci-dessus peuvent contacter JOLLY TIME Pop Corn au 1-712-239-1232 (8 h – 16 h 45 HNC, du lundi au vendredi) ou par courriel à popcorn@jollytime.com.

L’entreprise demande aux clients d’éviter de manger le maïs soufflé rappelé, surtout s’ils sont allergiques au lait. Lorsque des choses comme celles-ci se produisent, c’est généralement une bonne idée de simplement se débarrasser du produit ou de le retourner au magasin où il a été acheté, même si vous n’êtes pas allergique ou si vous n’êtes pas sûr. Si le produit a été mis dans le mauvais sac, quelque chose s’est mal passé lors de son emballage et il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Apportez-le simplement à votre épicerie locale et remplacez-le par quelque chose qui n’a pas été rappelé et reprenez votre collation.

