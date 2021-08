Ce portable gamer est une aubaine : GTX 1650 et 16 Go de RAM à moins de 600 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs portables de jeu sont généralement toujours un peu plus chers que les ordinateurs portables de productivité car ils nécessitent plus de RAM et une carte graphique de niveau supérieur pour déplacer parfaitement les derniers lancements sur le marché, ce qui fait monter le prix ostensiblement à moins que vous ne puissiez trouver une offre comme le celui que nous vous apportons en ce moment.

L’une des entreprises leader en matière d’ordinateurs portables de jeu est Lenovo, et grâce à Bloc d’idées 3 nous pouvons entrer dans les meilleurs jeux vidéo à la résolution la plus élevée possible et cela grâce à son processeur, sa carte graphique, sa RAM et son prix, désormais considérablement réduit.

Et vous pouvez acheter le Lenovo IdeaPad 3 pour seulement 594 € chez Mediamarkt, ce qui représente une réduction évidente par rapport aux 699 € précédemment marqués.

Avec une carte graphique de milieu de gamme et l’un des derniers processeurs Ryzen 5, cet ordinateur portable de jeu peut gérer presque tous les jeux récemment sortis.

Le Lenovo IdeaPad 3 de l’offre à 594 € bénéficie d’une remise de 15%, avec laquelle vous économisez pas moins de 105 € par rapport à son prix précédent sur un produit que vous pouviez recevoir chez vous avec la livraison gratuite par transport express ou vous avez le possibilité de le récupérer dans votre magasin Mediamarkt préféré.

Cet ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 est doté d’un Écran de 15,6 pouces à une résolution de 1920 × 1080 px, et la configuration de vente est commercialisée avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage de type SSD, ce qui garantit une vitesse de lecture et d’écriture maximale.

Cet ordinateur portable contient le Processeur AMD Ryzen 5 4600H avec six cœurs et une vitesse de 3 GHz, pouvant atteindre 4 GHz en mode turbo. Quant à la carte graphique, montez un NVIDIA GeForce GTX 1650 pour vous apporter des graphismes spectaculaires.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que cet ordinateur portable est vendu sans système d’exploitation, vous aurez donc besoin d’une licence distincte pour installer le système que vous souhaitez.

