Ce porte-clés à seulement 10 euros peut vous sauver la vie au volant en cas d’accident : vous devez toujours l’avoir avec vous | Moteur

Le porte-clés Resqme comprend une série d’outils essentiels pour pouvoir quitter votre voiture en cas d’accident. Pour le prix qu’il a, il en vaut la peine.

C’est un accessoire très intéressant à porter, car, en cas d’accident, ce porte-clés qui ne coûte que 9,95 euros peut vous sauver la vie.

Cet accessoire fait partie de ceux que la police et les pompiers du monde entier attendent de vous dans votre voiture, car il peut représenter une avancée très importante. À tout cela, il faut ajouter le peu qu’il occupe et le prix extrêmement serré dont il dispose.

Porte-clés Resqme sur Amazon

Selon le type d’accident que vous pourriez subir dans la voiture, cet appareil peut être utilisé pour vous permettre de quitter la voiture beaucoup plus rapidement, car grâce à son pointe en acier Il est capable de briser le verre et ainsi de vous sauver la vie.

Vous avez sûrement déjà vu le soi-disant marteau de sécurité, eh bien, cet accessoire que nous pouvons porter sur le porte-clés remplit exactement la même fonction, étant valable pour les vitres et même pour le pare-brise.

Voitures et handicapés : des super-héros au volant

De plus, vous pouvez également, si nécessaire, couper la ceinture de sécurité avec un lame coupante qu’il apporte bien caché, de sorte que dans des situations normales, vous ne pouvez jamais vous couper avec.

Par rapport aux marteaux, ce Resqme GBO-RQM-ROT présente un avantage substantiel qui n’est autre que celui du Taille. Il peut être emporté n’importe où, n’importe où, il ne prend pratiquement rien et est léger.

C’est un appareil qui a remporté des prix pour son design et sa fonctionnalité comme le célèbre Red Dot Design Awards de l’année 2014.

Évaluations Amazon

Les 86% des personnes qui ont donné leur avis sur ce Resqume GBO-RQM-ROT 4 ou 5 étoiles, il est donc clair qu’ils ont été satisfaits du produit.

“J’espère ne pas avoir à l’utiliser dans ma vie, pourtant je l’ai essayé avec le dos d’un bocal en verre et ça le casse sans effort, la lame n’a plus de secret donc en cas de besoin elle n’a pas à provoquer Non, il est très gros et vous pouvez le laisser comme porte-clés “, a écrit Darmagon.

“C’est le deuxième que j’achète. J’ai pu le tester dans une casse, et il coupe les courroies comme s’il s’agissait de papier, et broie les cristaux. Pour des verres normaux ou avec des feuilles teintées, très efficace” c’est ce que Pack- L’histoire pense.

Si vous faites partie des nombreux utilisateurs disposant d’un compte Amazon Prime, les frais de port seront gratuits et en plus il arrivera chez vous dans quelques jours.

C’est l’occasion de dépenser très peu d’argent, mais en retour un appareil qui peut beaucoup vous aider en cas d’accident. Ne le manquez pas et prenez-le dès maintenant.

