Ce présentoir pliable en 3D peut être plié comme un origami

TL;DR

Une équipe de chercheurs coréens a créé un présentoir qui peut être plié comme un origami. Le soi-disant écran pliable 3D peut être plié en avions, pyramides, etc. Il présente cependant un certain nombre d’inconvénients à ce stade de développement.

Les téléphones pliables sont devenus plus populaires grâce à des appareils comme le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3, mais que se passe-t-il si vous recherchez une technologie pliable plus ambitieuse ? Eh bien, nous avons vu un certain nombre de concepts officiels pour les appareils avec des écrans doubles ou même tri-pliants. Mais de nouvelles technologies sont apparues qui pourraient encore plus monter la barre.

En disant cela, un clip vidéo (vu en haut de la page) suggère que ce n’est pas aussi complexe et polyvalent que l’origami réel. Il semble que vous aurez besoin d’un présentoir en forme de papillon pour commencer si vous voulez un papillon, par exemple. Néanmoins, les chercheurs ont quelques cas d’utilisation évoqués en tête.

“Ce sera utile dans les endroits où des écrans portables personnalisés par l’utilisateur tels que des journaux électroniques et des tablettes PC sont nécessaires”, a déclaré Taekhwan Hyun, membre de l’équipe de recherche.

Cette technologie d’affichage pliable en 3D a cependant un certain nombre de limitations pour le moment. L’équipe note que l’écran peut être plié et déplié plus de 500 fois sans affecter les performances, ce qui reste dérisoire par rapport aux écrans pliants traditionnels sur les appareils commerciaux. Par exemple, Samsung a affirmé que le Galaxy Fold original pouvait être plié et déplié 200 000 fois.

La nouvelle technologie a également une résolution d’écran extrêmement faible, composée d’un total de 64 pixels. Ainsi, ceux qui s’attendent à des écrans de qualité VGA seront déçus. Mais l’équipe a noté que la résolution peut être augmentée à l’avenir.

Il est clair que cette technologie est au début du développement, mais un écran pliable ressemblant davantage à du papier qui peut être plié plusieurs fois pourrait avoir un potentiel commercial si les problèmes de résolution et de durabilité peuvent être résolus.